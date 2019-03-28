ERHÜRMAN ANKARA'DA TEMASLARDA BULUNUYOR

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan yemekli toplantıda, Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Erhürman’ı Külliye’ye gelişinde törenle karşıladı.

Başbakan Erhürman’a Oktay ve heyeti ile görüşmesinde Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik etti.