Erhürman: Belediyeler reformun belediye sayısını azaltmaktan ibaret değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediye reformunun belediye sayılarının azaltılmasından ibaret olmadığını belirtti. Belediye seçimlerinin Haziran ayında yapılması gerektiğini kaydeden Erhürman, tüm beldelerde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, belediyeler reformunun belediye sayısını azaltmaktan ibaret olmadığını kaydederek, “Gerçek reform, belediyelerin yerinden demokrasiyi ve yerinden yönetimini hayata geçirmesinin mevzuat olanaklarını yaratmaktır” dedi.

Anayasa uyarınca belediye seçimlerinin Haziran ayında yapılması gerektiğini belirten Erhürman, seçimlerle ilgili yoğun olarak tüm beldelerde çalışmalarına devam ettiklerini ve bir ay içerisinde tüm adaylarının netleşebileceğini söyledi.

Zamlarla ilgili de konuşan Erhürman, bu zamların hepsinin aynı kategoride olmadığını, elektrik ve akaryakıttaki zamların 2019’dan beri ülkede yapılması gereken işler yapılmamasından kaynaklandığı görüşünü ifade etti.

Dünyada gıda konusunda bir sıkıntı olduğunu belirten Erhürman, bunun önlemini almak için hükümetin ne gibi planının olduğunun henüz bilinmediğini dile getirdi.

Erhürman, Türkiye ile imzalanacak protokollerden önce, ülkedeki paydaşlarla bir araya gelinmesi gerektiğini de kaydederek, ilk önce KKTC’nin kalkınma planı taslağının hazırlanması gerektiğini söyledi.

BRTK