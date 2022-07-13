Erhürman: Bıçak kemiği deldi, geçti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin, Avrupa’da en yüksek enflasyona sahip ülkelerin on katına yakın bir enflasyonla mücadele ettiğini savundu.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki milletvekilleriyle Mehmetçik ve İskele ilçesini ziyaret etti, bölge halkıyla görüş alış verişinde bulundu.

Tarihin en ciddi ekonomik ve demokratik fukaralaşma döneminden geçildiğini öne süren Erhürman, “Her dakika demokrasimizden, ekonomimizden, çocuklarımızın torunlarımızın rızkından kaybetmeye devam ediyoruz” dedi.

Ülkedeki yıllık enflasyonun yüzde 110’a, gıda enflasyonunun ise yüzde 126’ya dayandığını kaydeden Erhürman, bu rakamların her ay daha da yükselmeye devam ettiğini savundu.. Erhürman, ülkenin, Avrupa’da en yüksek enflasyona sahip ülkelerin on katına yakın bir enflasyonla mücadele ettiğini de belirtti.

Bıçağın artık kemiği delip geçtiğini ifade eden Erhürman, yaşanan ekonomik ve demokratik fukaralaşma sürecinin bu ülkenin kaderi olmadığını vurgulayarak bütün bu sorunları Kıbrıs Türk halkının iradesinin çözeceğini belirtti.