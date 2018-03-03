Erhürman: Bizim cazibemiz kumar değil, kimliğimizdir

Başbakan Tufan Erhürman, artık bölgesel kalkınma fikrini ciddi şekilde tartışmak ve gündeme getirmek zorunda olduklarını ifade ederek, “Bizim cazibemiz kumar değil, sanıldığı gibi sadece deniz, kum ve güneş de değil. Bizim cazibemiz kimliğimizdir. Cazibemiz olan kimliğimizi ne kadar öne çıkarırsak o kadar turizmde rekabet üstünlüğünü elde ederiz” dedi.

Lapta Belediyesi, Hisarköy Muhtarlığı ile Hisarköy Kültür ve Spor Derneği işbirliğinde düzenlenen 8. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali, başladı. Bugün öğlen başlayan Festival yarın da devam edecek.

Hisarköy köy meydanında yer alan festivalin açılışına, Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Başbakan Erhürman, 8.Hisarköy Orkide Festivali’nin açılışını yaptı. Tek tek stantları gezen Başbakan Erhürman, açılışta yaptığı konuşmada, her yıl festival sezonunun açılışını Hisarköy’den yaptıklarını belirtti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, ülkede artık bölgesel kalkınma fikrini ciddi şekilde tartışmak ve gündeme getirmek zorunda olduklarını ifade eden Başbakan Erhürman, Lapta’dan başlayarak, Hisarköy, Ozanköy, Kalkanlı, Çamlıbel ve Yeşilırmak’a kadar olan bölgenin, tarım ve yüksek öğretimi de içeren alternatif turizm bölgesi olarak planlanmak zorunda olduğunu kaydetti.

Başbakan Erhürman, “Girne’de, Mağusa’da büyük oteller varsa Lapta’dan Yeşilırmak’a, Bafra’dan Dipkarpaz’a da alternatif turizm vardır, yüksek öğretim vardır. Buralarda farklı bir turist ve farklı turizm modeliyle hareket etmek zorundayız. Festivallerle başlayan hamleyi bölgesel kalkınmaya ulaştırdığımız zaman, ülkemiz, hiç de hak etmediği şekilde sadece kumar turizmi ile anılan bir ülke olmaktan çıkacak ve kültürümüzle, üretimimizle, insanımızla, doğamızla başka bir turizm de mümkün, başka bir turizmle de var oluruz diyebileceğiz ” dedi.

Hisarköy Festivali’nin 8 yıldır düzenlediğini anımsatarak, orkideye hak ettiği değerin verilmediğini, stantlarda en çok, festivallerin sembolünü görmeyi arzu ettiğini belirten Başbakan Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Bizim cazibemiz kumar değil. Bizim cazibemiz sanıldığı gibi sadece deniz, kum ve güneş de değil. Bizim cazibemiz kimliğimizdir. Cazibemiz olan kimliğimizi ne kadar öne çıkarırsak o kadar turizmde rekabet üstünlüğünü elde ederiz. O yüzden bu yöndeki çabalar son derece önemlidir. Çünkü biz kimliğimizle var olacağız. Ürettikçe var olacağız. Burada alternatif bir bölgesel kalkınma modelini hep birlikte, yerel yönetimlerimizle, muhtarlarımızla birlikte yaratacağız.”