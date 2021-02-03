Erhürman: Bu bir ekonomik paket falan değil, tam bir "algı operasyonu"!!!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından bugün açıklanan ekonomik paket ile ilgili eleştirede bulundu.

Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İstihdam Destek Merkezi Yönetim Kurulu tarafından kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde en fazla etkilendiği tespit edilen kapalı işletme çalışanlarına, işletmelerin kapalı kaldıkları süre göz önünde bulundurularak aylık en fazla 1.500 TL olacak şekilde destek ödemesi yapılacaktır".

Ekonomik paketle ilgili basın toplantısında yaratılan algı ne? Kapalı olan tüm iş yerlerinin çalışanlarına 1500 TL katkı yapılacağı. Yukarıda yer alan yazılı açıklamadan anlaşılan gerçek ne?

Yalnızca sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde "en fazla etkilenen işletme" çalışanlarına katkı yapılacak. Bu işletmeler kapalı olanların hepsi olmadığı gibi, hangileri olduğu da belli değil. Ayrıca 1500 TL zaten son derece düşük bir miktar iken, ödenecek olan 1500 TL değil, aylık 1500 üzerinden sadece kapalı kalınan gün kadarlık bir ödeme.

Bu bir ekonomik paket falan değil, tam bir "algı operasyonu"!!!