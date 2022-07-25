Erhürman: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maaşlardaki kesintinin gerekçesini eleştirdi.

Erhürmanın açıklaması şöyle:

''Siz hem, daha bir ay önce, en yetkili bakanlarınızın ağzından "Türk Lirası kullanmak büyük bir şans" diyeceksiniz, hem de çıkardığınız yasa gücünde kararnamenin amaç bölümünde, "Türk Lirasının değer kaybı nedeniyle ülke ekonomimizde yaşanan olumsuzluklar"dan söz ederek, bunu maaş kesintilerinin gerekçesi olarak göstereceksiniz!

Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!''