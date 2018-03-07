ERHÜRMAN, ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE!
Erhürman, Çankaya Köşkü’nde
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Erhürman ve heyeti Ankara'da resmi ziyaretlere başladı
TC Başbakanı binali Yıldırım'ın daveti üzerine Ankara'da bulunan Başbakan Tufan Erhürman ve heyeti resmi ziyaretlere başladı. TC Başbakanı Binali Yıldırım, Başbakan Tufan Erhürman’ı Çankaya Köşkü’nde düzenlenen resmi törenle karşıladı.
TC Başbakanı Binali Yıldırım ile Başbakan Tufan Erhürman, Çankaya Köşkü'nde ikili görüştürme gerçekleştiriyor. görüşme sonrası heyetler arası toplantı başlayacak.
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