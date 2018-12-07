ERHÜRMAN, CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU KABUL ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tufan Erhürman tarafından da kabul edildi.

Başbakanlık Şeref Salonu’ndaki kabulde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik açıdan kısa sürede geçirdiği gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Her ülkede sorunlar yaşanır. Kıbrıs’ta da sorunlar yaşanır.Bir koalisyon süreci içinde başarılı bir hükümet çalışması göstermeniz parti olarak bizi ve Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızı mutlu ediyor. Size başarılar diliyoruz”dedi.

Başbakan Tufan Erhürman da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erhürman, “Zor bir dönemdeyiz ama ülkemiz dediğiniz gibi hızlı bir gelişme süreci içerisinde. Ama bir yandan da o gelişmenin beraberinde getirdiği bir takım sorunlar var. Gelişmenin gerçekleşmediği noktalardan kaynaklı sorunlarımız dün bizi vurdu. Sıkıntılı bir dönemdeyiz” dedi.

Başbakan, Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafının her zamanki gibi çözümü zorlayan taraf olduğunu kaydederek, diğer taraftan da Kuzey Kıbrıs’ın sosyal ve ekonomik kalkınması için çabaları olduğunu ifade etti.