ERHÜRMAN, DEĞİRMENLİK HALKI İLE BULUŞUYOR
Başbakan Erhürman, bu akşam Değirmenlik halkı ile buluşuyor
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Başbakan Tufan Erhürman, bu akşam Değirmenlik’te halkla buluşma toplantısı gerçekleştirecek.
Başbakanlık Basın ve Halkla ilişkiler Müdürülüğü’nden yapılan açıklamada, Değirmenlik Köyü Sarayönü Kahvesi’nde yer alacak toplantı Saat 19:00’da başlayacak.
Etiketler : Tufan Erhürman, Değirmenlik, halk buluşması
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