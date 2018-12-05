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ERHÜRMAN, DEĞİRMENLİK HALKI İLE BULUŞUYOR

ERHÜRMAN, DEĞİRMENLİK HALKI İLE BULUŞUYOR

Başbakan Erhürman, bu akşam Değirmenlik halkı ile buluşuyor

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Başbakan Tufan Erhürman, bu akşam Değirmenlik’te halkla buluşma toplantısı gerçekleştirecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla ilişkiler Müdürülüğü’nden yapılan açıklamada, Değirmenlik Köyü Sarayönü Kahvesi’nde yer alacak toplantı Saat 19:00’da başlayacak.

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