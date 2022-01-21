Erhürman: Gençlerimize sahip çıkacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “ülkeyi yönetme basiretini göstereceklerine ve gençlere sahip çıkacaklarına” vurgu yaptı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, konuk olduğu bir programda açıklamalarda bulunan Erhürman, 23 Ocak seçimlerinde birinci parti olarak çıkacaklarına inanç belirterek, ülkenin uzun vadeli sosyal, kültürel, kalkınma planına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Tufan Erhürman, söz konusu kalkınma planını Meclis’ten geçirme hedefinde olduklarını ifade ederek, hükümetler değişse bile bu plana uymak zorunda kalınacağını belirtti.

“Ülkenin uçurumun kenarına kadar geldiğine” dikkat çeken Erhürman, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte “memleketi uçurumun kenarından döndüreceklerine” işaret etti.

Bu gidişata “dur” denilmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Bu tablo kendiliğinden oluşmadı. Elektrik kurumunda biriken borcun neresi pandemi ile ilgiliydi. Bu tabloyu yaratanlar mı yarattıkları sorunları çözeceklerini iddia ediyor” diye sordu.

Tufan Erhürman, daha önce hayat pahalılığının dondurulmaya çalışıldığını belirterek, bir buçuk sene içinde 30 bin kişinin sigorta sisteminin dışına çıktığına dikkat çekti. Göreve geldikleri zaman bir an önce bütün ekonomik örgütler ve kamusal yapıların bir araya gelip planı hazırlayacaklarını vurgulayan Erhürman, bunu Meclis’ten de geçireceklerini ifade etti.

Erhürman, “Biz gitsek de hükümetten, bunlar bizler için bağlayıcı olsun. Biz bir senedir bunu yapacağız diye söylüyoruz” diye konuştu. 3 milyar 250 milyon Türk Liralık protokol imzalandığını hatırlatan Erhürman, “Bu paradan ne kadarı geldi?” diye sordu. Protokolde “aslan payının” özel sektöre ayrılması için çok uyarı yaptıklarını vurgulayan Erhürman, protokolden sadece yüzde 2’nin özel sektöre ayrıldığını belirtti.

Bu kadar öngörüsüzlük sergilenmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığının altını çizen Erhürman, “Şimdi hiç bunlar yaşanmamış gibi, ‘biz bunları yapacağız’ diyorlar” şeklinde konuştu.

AB ile doğru ilişki kurulması durumunda gelen kaynakların artacağına dikkat çeken Erhürman, “2018’de 388 milyon artı verdi bu memleket. Döviz krizinin ortasında bu rakamlarla verdi bu ülke” dedi.

Bütün vergilendirilmemiş gelirlerin vergilendirilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, vergilendirilen gelirlerde de oranları düşüreceklerini kaydetti. Faiz Sucuoğlu’nun ‘radikal kararlardan’ bahsettiğini söyleyen Erhürman, “Dövize endeksleme kararıdır radika karar. Bizim söylediğimiz radikal kararlar topluma acı çektirecek kararlar değildir” dedi.

Erhürman, pandemi döneminde her yer kapalıyken özel sektörden tüm ödemeleri almaya devam edildiğini hatırlatarak, maliyenin yüz milyonlarca lira borca sokulduğunu vurguladı. Para döngüsünün sağlanması için işletmelerin ayakta kalması ve istihdamı korumak gerektiğine dikkat çeken Erhürman, sosyal sigorta prim desteğine de devam edeceklerini söyledi.

Vergiler konusunda indirime gidileceğini belirten Erhürman, vergilendirilmemiş gelire yöneleceklerini kaydetti. İstihdamı korumak için özel sektörü desteklemek gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Bu zihniyet o kadar borçlanmaya gitti ama öğrencilerin 5 aylık burs parasını yatırmadılar. Niye ödemediler? Çünkü bu zihniyetin öncelikleri farklıdır” dedi.

Hükümetin bir taraftan da kamuda gereksiz istihdamı yığdığına vurgu yapan Erhürman, memlekette yüzde 30 genç işsizlik oranının olduğunu hatırlattı. “Biz bu çocuklara istihdam alanı bulamazsak, bu gençleri burada tutamayacağız. Böyle olması durumunda hiçbir politikanın, hiçbir manası yoktur” diye konuşan Erhürman, özel sektörde de istihdam alanlarının açılması gerektiğini dile getirdi.

“KKTC ile TC arasındaki ilişkilerinden tepişmekten vazgeçsin birileri” diyen Erhürman, söz konusu ilişkilerin iç politika malzemesi olamayacağını belirtti. Erhürman, birinci parti çıkma noktasında olduklarının görüldüğünün altını çizdi.

Tufan Erhürman, “Birinci parti çıkacağız’ diyenlerin panikte olduğunu görüyoruz. Biz birinci parti çıkacağız diğerlerini kestirmem mümkün değildir. Net olarak söylüyoruz” dedi.

KIB-TEK’e CTP dönemi dışında tek bir santralin bile alınmadığını ifade eden Erhürman, Scada sisteminin de AB finansmanıyla CTP döneminde kurulduğunu dile getirdi. İki bölgeli iki toplumlu federasyon zeminine basarak Yeşil Hat Tüzüğü’nün ve mali yardım tüzüğünün CTP’nin girişimleriyle ortaya çıktığını herkesin bildiğine dikkat çeken Erhürman, “Bu ülkeyi yönetme basiretimizi göstereceğimiz ve gençlerimize sahip çıkacağımız için halkımızı CTP’ye oy vermeye çağırıyorum” dedi.