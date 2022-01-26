Erhürman: Halk, CTP’ye çok büyük bir sorumluluk yükledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın CTP’ye çok büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi. Komitelerde CTP’ye büyük görev düşeceğine vurgu yapan Erhürman, yüzde 50 oranında hem milletvekili sayısını hem de oy oranını artırdıklarının altını çizdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın CTP’ye çok büyük bir sorumluluk yüklediğini belirterek, Komitelerde CTP’ye büyük görev düşeceğine vurgu yaptı.

Bir Web TV’de katıldığı programda soruları yanıtlayan Tufan Erhürman, CTP’nin yüzde 50 oranında hem milletvekili sayısını hem de oy oranını artırdığının altını çizerek, halkın CTP’ye güven duyduğunu kaydetti.

Meclis’e ekonomiyi biraz olsun toparlayacak yasa tasarıları gelirse, sırf muhalefette oldukları için karşı çıkmayacaklarını belirtenErhürman, “Sayın Sucuoğlu’nun ‘radikal kararlardan’ kastı, elleri halkın cebine daha da uzatmaksa, vergilerin oranlarını yükseltmekse, bunlara tepkimiz sert olacak” uyarısında bulundu.

Halkın şu anda ekonomik olarak uçurumun kenarında olduğunun altını çizen Erhürman, halkı uçurumun kenarından döndürmek için sert muhalefeti halkla birlikte sergilemek konusunda hızlı ve yoğun bir dönem geçireceklerini vurguladı.

CTP MYK ve Parti Meclisinin toplanarak değerlendirme yapacağını kaydeden Erhürman, bir sonraki seçimde tek başına iktidardır hedeflediklerini söyledi.

BRTK