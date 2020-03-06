Erhürman: Halkımın belirsizlikten kurtulmasını istiyorum

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Basın Odası’na konuk oldu soruları yanıtladı, hedef ve projelerini aktardı.

Kıbrıs konusunda bir vizyon ortaya koyarak hareket ettiğini ifade eden Erhürman, Kıbrıs konusunun kapsamlı şekilde çözüme ulaşmasını istediğini federasyon temelinde bir çözüm olması gerektiğini belirtti.

“Bazı şeyler istemekle de olmuyor buna ulaşabilmek için birtakım hazırklar gerekli” diyen Erhürman, Crans Montana’daki eksikliklerin giderilerek hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Tufan Erhürman çözüm konusunda ne yapacağıyla ilgili düşüncelerini halkla paylaştığını en açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Erhürman, “Bir an önce çözüm, ucu açık olmayan bir çözüm diyorum ve oraya giderken bazı şeyleri anlatmak gerek parametrelerin tartışma konusu olamayacağını uzlaşmazlığın ne olduğunu da anlatmak gerekir. Garantör ülke olan Türkiye ile istişarelerimizi de tamamlayıp 5’li konferansa öyle gitmek gerekiyor. Müzakere olsun da nasıl olursa olsun istemiyorum. Halkımın belirsizlikten kurtulmasını istiyorum ”dedi.

Tufan Erhürman, cumhurbaşkanın çok geniş kadrolarla çalışması gerektiğine de değinerek “ancak yanlış anlaşılmasın istihdam merkezi olacak anlamında söylemiyorum. Cumhurbaşkanlığı içerisinde bir spor komitesi olmalı, ekonomiyle, hukukla, turizmle ilgili bir çalışma grubu muhakkak olmalı, bizim zengin bir insan potansiyelimiz var ve bu kadrolar sadece CTP’lilerden oluşacak diye birşey yok.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BRTK