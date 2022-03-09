Erhürman : ''Hükümetin itibarı yerle bir! Yazıklar olsun!!!''

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifasına işaret ederek, "Hükümetin itibarı yerle bir! Yazıklar olsun!” dedi.

Erhürmanın açıklaması şöyle:

''Sn. Sucuoğlu daha dört-beş gün önce kabinenin değişeceğine ilişkin söylentilere "dedikodulara gülüp geçiyoruz" diye yanıt vermişti. Bugün Sn. Hasipoğlu'nun "istifası" geldi. Tam da Antalya öncesi! Hükumetin itibarı yerle bir! Yazıklar olsun!!!''