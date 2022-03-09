Erhürman : ''Hükümetin itibarı yerle bir! Yazıklar olsun!!!''
Erhürman : ''Hükümetin itibarı yerle bir! Yazıklar olsun!!!''
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifasına işaret ederek, "Hükümetin itibarı yerle bir! Yazıklar olsun!” dedi.
Erhürmanın açıklaması şöyle:
''Sn. Sucuoğlu daha dört-beş gün önce kabinenin değişeceğine ilişkin söylentilere "dedikodulara gülüp geçiyoruz" diye yanıt vermişti. Bugün Sn. Hasipoğlu'nun "istifası" geldi. Tam da Antalya öncesi! Hükumetin itibarı yerle bir! Yazıklar olsun!!!''
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