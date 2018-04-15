ERHÜRMAN: “KKTC’NİN GÜZELLİKLERİNİN TÜRKİYE’DE BİLİNMESİ ÖNEMLİ”

Başbakan Yardımcısı konuşmasında, Türkiye’nin KKTC’ye desteklerinin süreceğini belirtirken, vakıf alanındaki desteklere de işaret ederek, bu seneki projelerin tamamlanmasıyla Selimiye Camii’nin de restorasyonuna başlayacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, “KKTC’nin casinolarıyla ve kumarla anılmasından ziyade adete ecdadımızın ve milletimizin mührünü teşkil eden bu eserlerin de bilinip tanınarak ziyaretçilere açılmasını, cazibesinin artırılmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştuKıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Rumların zihniyeti aynı. Bu zihniyet değişmediği müddetçe bu noktada mutabakat sağlanması çok zor gözüküyor” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman ise konuşmasında, Türkiye’nin vakıf eserlerine katkılarının KKTC için yaşamsal önemde olduğunu belirterek, KKTC’nin tarihinin, kültürel varlığının, doğal güzelliklerinin Türkiye’de bilinmesinin önemli olduğunu söyledi.

Erhürman, “Maalesef Türkiye Cumhuriyeti’nde dizilere kadar sirayet etmiş şekilde ‘KKTC’ denildi mi akla casinolardan başka hiçbir şey gelmiyor. Bu da bizi üzüyor” dedi.

Başbakan, TRT, TRT World gibi etkili devlet televizyonlarının KKTC’nin tarihi ve doğal yönlerini Türkiye’de aktarmasının önemli olduğunu söyledi.

Başbakan, “Bizim de yeterince girişim yapmadığımızı, ihtiyacı paylaşmadığımızı düşünüyorum” dedi.

TC Vakıflar Müdürlüğü’nün “Vakıf Şehir Lefkoşa” projesi çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak amacıyla TC Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’le KKTC’ye gelen Çavuşoğlu ve heyeti bugün akşamüzeri Başbakanlık Şeref Salonu’nda Başbakan Erhürman’la görüştü.

Ziyarette TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, göreve yeni başlayan Başbakana ve hükümetine başarı dileyerek, hükümetin icraat hükümeti olmasını diledi.

Çavuşoğlu, “Kıbrıs’la işbirliğimizi pekiştirerek, ülkenin ekonomik kalkınmasına imkan sağlayacak yardımlarımızı, desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye olarak desteğimiz tam manasıyla sizinle beraber” dedi.

Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunan, Crans Montana sürecine işaret eden Çavuşoğlu, “Rum tarafındaki zihniyet aynı. Değişen bir şey yok. Maalesef, kendilerini adanın gerçek sahibi olarak görmeye devam ediyorlar. Hiçbir şekilde eşitlik temelinde bir siyasi paylaşımı, onun da ötesinde KKTC’nin de yer aldığı doğal zenginlikleri paylaşmak istemiyorlar. Bu zihniyet değişmediği müddetçe bu noktada bir mutabakat sağlanması çok zor gözüküyor” dedi.

Hidrokarbon konusunda yürütülen sondaj çalışmalarına işaret eden, ortaya çıkan durumu kabul edemeyeceklerini belirten Çavuşoğlu, doğal zenginliklerin her iki halka ait olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Hiçbir tarafın tek başında bunların üzerine tasarruf hakkı olmadığına inanıyoruz. Bu noktadaki tezlerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye Vakıflar Müdürlüğü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ortaklaşa yürüttüğü “Vakıf Şehir Lefkoşa” projesine verdiği destekten dolayı Erhürman’a teşekkür eden Çavuşoğlu, KKTC’nin tarihi ve kültürel eseri kadar vakıf eseri olduğunu da belirtti.

Ülkenin bu özelliğinin ön plana çıkmasının önemine değinen ve Başbakan Erhürman’ın bu konudaki açıklamalarına işaret eden Hakan Çavuşoğlu, “KKTC’nin casinolarıyla ve kumarla anılmasından ziyade adete ecdadımızın ve milletimizin mührünü teşkil eden bu eserlerin de bilinip tanınarak ziyaretçilere açılmasını, cazibesinin artırılmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Selimiye Camii’nin de önemli bir destinasyon merkezi olduğunu da gördüklerini belirterek, “Bu sene projelerimizi tamamlamak suretiyle Selimiye Camii’nin de restorasyonuna başlayacağız. Yeni haliyle KKTC’deki vatandaşların hizmetine sunacağız” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, Çavuşoğlu aracılığıyla Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başbakanına selamlarını iletti.

Bugün yapılan “Vakıf Şehir Lefkoşa” etkinliğinin anlamına işaret eden Erhürman şöyle devam etti:

“Biryandan kendimizi dünyada anlatma ve tanıtma derdine sahip olan bir halkız. Bunun önünde tabii ki bir takım hukuki engeller de var. Kıbrıs sorununun çözülmemiş olmasından kaynaklanan engellerle uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Zaman zaman bunları Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımıyla aşmayı başarıyoruz. Ama yine de her durumda bir engelle karşı karşıyız. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerde bu tip engellere hiçbir şekilde sahip değiliz.”

Konuşmasında 13 yıl Ankara’da yaşadığını da anımsatan Başbakan şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti’ndeki halka da kendimizi ve burayı tam olarak anlatabildiğimiz kanaatini taşımıyorum. Orada 80 milyonluk bir nüfus var. Turizm potansiyeli yüksek, bu adaya gelip giden insanlar var. Gelip gitme potansiyeli olan insanlar var ama buraya gelirlerse burada ne bulacaklarına dair bilgiyi bizim yeterince oraya aktarabildiğimiz, anlatabildiğimiz kanaatinde değilim.

Casino turizmi tabii bizim turizmimizin bir ayağı. Sadece bir ayağı. Bizde olan sadece bir turizm olanağı… Maalesef Türkiye Cumhuriyeti’nde dizilere kadar sirayet etmiş şekilde ‘KKTC’ denildi mi akla da başka hiçbir şey gelmiyor. En azından nüfusun geniş kesimleri açısından baktığımızda. Bu da bizi üzüyor. Potansiyelimizi yeterince kullanamadığımızı, ülkeyi tanıtamadığımız endişesine kapılmamıza yol açıyor.”

Bu nedenle bu sabah düzenlenen etkinliğin son derece anlamlı bulduğunu kaydeden Başbakan, KKTC’nin tarihi, kültürel varlığının Türkiye Cumhuriyeti’nde bilinmesinin, buranın doğal güzelliklerinin tanınmasının, tarihte hangi uygarlıkların buralardan geçtiğinin ve izlerinin bilinmesinin, bunun turizm olanağı olarak ortaya çıkmasının, TC halkının KKTC’yi bu açıdan tanımasının son derece önemli olduğunu söyledi.

TRT, TRT World gibi etkili devlet televizyonlarının ülkenin bu yönlerini Türkiye’de aktarmasının önemine değinen Başbakan Erhürman, ülkede çeşitli sporlar yapıldığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli federasyonlarının KKTC federasyonlarıyla zaman zaman da uluslararası etkinlikler düzenlediğini söyleyerek bu etkinliklerin de güzel görüntülere sahne olduğunu belirtti.

Ülkede düzenlenen Uluslararası Bisiklet Yarışı’na da işaret eden Başbakan Tufan Erhürman, “Bunların da yeterince Türkiye medyasında yer alamadığını üzülerek gözlemliyorum. Bizim de yeterince girişim yapmadığımızı, ihtiyacı paylaşmadığımızı düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin vakıf eserler konusundaki katkıların da yaşamsal önemde olduğunu belirten Başbakan, restorasyonun ciddi bir iş olduğunu, mali katkı gerektirdiğini kaydederek, bu konudaki işbirliğinin de önemli olduğunu yineledi.

Çavuşoğlu’nun adada bulunmasının ve sabahki etkinliğin bu nedenle hcan verici olduğunu belirten Erhürman, söz konusu işbirliğini ilk adımı olarak değerlendirdiklerini vurguladı, devamını diledi.

Bu arada, KKTC’deki temaslarını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bu akşam adadan ayrılacak.