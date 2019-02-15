ERHÜRMAN KKTC'YE DÖNDÜ!

Ankara’daki temaslarını tamamlayan Başbakan Tufan Erhürman ve heyeti bugün saat 12.40’da, KKTC’ye döndü.

” Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını” sempozyumuna katılmak üzere Salı akşamı Ankara’ya giden Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ekonomik protokol ve ikili ilişkiler konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile görüşen Başbakan, Ankara’da yaşayan Kıbrıslı Türkler ile de biraraya geldi ve bazı ulusal televizyon kanallarına demeç verdi.