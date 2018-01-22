ERHÜRMAN: LİNÇ GİRİŞİMLERİ KABUL EDİLEMEZ

Sosyal paylaşım hesabından açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün yaşanan şiddet eylemleri ve linç girişimlerinin yanı sıra, ‘güvenlik zafiyetinin de kabul edilemez olduğuna işaret etti.

Bu gerginliğin hiç kimseye bir şey kazandırmayacağını da ifade eden Erhüman, sağduyu çağrısında bulundu.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Bugün yaşanan güvenlik zafiyetini, şiddet eylemlerini ve linç girişimlerini kabul etmek mümkün değil. Güvenlik güçlerinin bu sorunu hızla aşması ve mevzuatın kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmesi gerekir.

Meselenin ikinci yönü de şu: Bu gerginlik hiçbirimize bir şey kazandırmaz. Hepimize kaybettirir. Her bir bireyin topluma karşı sorumluluğunun bilinciyle, sağduyu ile davranması ve gerginliğin hızla aşılması için üzerine düşeni yapması elzemdir...