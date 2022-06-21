Erhürman: Memleket ekonomik olarak tarihin en kötü döneminde

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu memleketin önünde umut olarak görülebilecek ve üstünde çalışılabilecek çok şeyin olduğunu vurguladı. Bu ülkenin gelirlerinin, kendi ayakları üzerinde durmaya yeteceğinin altını çizen Tufan Erhürman, binlerce çocuğun gelecek sene hangi okula gideceğini bilmediğini de belirtti. Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün yapılan elektrik zammının da sadece akaryakıt fiyatlarıyla açıklanamayacağını ifade etti. Erhürman, memleketin ekonomik olarak tarihin en kötü döneminde olduğunu kaydetti.

ERHÜRMAN: MEMLEKET EKONOMİK OLARAK TARİHİN EN KÖTÜ DÖNEMİNDE

Meşruiyet temeli sağlam olmayan bir yapının, istikrarlı ve doğru işler yapmasını beklemenin hayal olduğunu belirten Erhürman, memleketin ekonomik olarak tarihin en kötü döneminde olduğunun altını çizdi. Elektriğe bugün gelen zammı da eleştiren Erhürman, hayatın artık son derece zorlaşmış bir durumda olduğunu kaydetti. Ünal Üstel’in Meclis kürsüsünden yaptığı ‘memlekette açlık var’ konuşmasını hatırlatan Erhürman, onlarca şeye zam gelmeye de devam ettiğini belirtti. Son kurulan ‘hükümetin’ ilk yasa tasarısının, düşünce ve açıklama özgürlüğünün sınırlanması olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu yapının ilk yasa gücünde kararnamesi de ihalesiz akaryakıt alımı. Memlekette yangın var, birileri lokantada oturmuş, ‘tavuk mu, et mi yesek’ diye düşünüyorlar” diye konuştu. Pandemi ve Ukrayna-Rusya Savaşı’nın, bütün dünyayı etkilediğini belirten Erhürman, açıklanan enflasyon rakamlarına dikkat çekti.



“ELEKTRİK ZAMMI SADECE AKARYAKIT FİYATLARIYLA AÇIKLANAMAZ”

Enflasyonun Mayıs ayı itibariyle yüzde 98 olduğunu ifade eden Erhürman, gıda enflasyonunun ise yüzde 118 olduğuna işaret etti. Erhürman, “Bu enflasyon rakamları dünyada ilk üçün içinde. Burada, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ve pandeminin yanına iki unsur eklemeniz gerekiyor. Türk Lirası’nın kullanımı ve diğeri de almanız gereken ekonomik önlemleri zamanında almamış olmanız” diye konuştu. Bugün yapılan elektrik zammının sadece akaryakıt fiyatlarının artmasıyla açıklanamayacağını dile getiren Erhürman, zamanında yapılması gereken işlerin yapılmadığını ve memleketin de bu durumun içine sokulduğunu vurguladı. Ne yaptığını bilmeyen, ciddiyetsiz ve sorumsuz bir yapıyla karşı karşıya olduklarının altını çizen Erhürman, bu yapının çözüm üretmesinin beklenemeyeceğini kaydetti.



“BELEDİYELERE VERMEMEK İÇİN RAKAM OYUNU YAPIYORLAR”

Maliye’nin ocak ayından mayısa kadar 5 milyar TL mahalli gelir topladığını belirten Erhürman, “5 ayda bu rakam toplandı. 5 ayda 5 milyar alan maliye, 12 ayda 12 milyar toplar. Ek bütçede, 7 milyar 130 öngörülmüştü. 1 milyar 790 daha öngörüyorlar ama aslında 12 milyar. 3 milyar 250 milyonu saklıyorlar. Belediyeler devlet katkısını mahalli gelirlerin yüzde 9’u olarak alırlar. Mahalli geliri düşük gösterirsen, belediyelere vereceğin katkı az olur. Belediyelerden bunu sakladığında, belediyeler hayat pahalılığını vermek zorundadır. Belediyeler vermek zorundadır bu hayat pahalılığını ama sen belediyelere vermemek için rakam oyunları yapıp parayı gizliyorsun” dedi. Memlekette istihdamda çok ciddi sıkıntıların olduğunu vurgulayan Erhürman, bugün gelen elektrik zammından tüm kesimlerin etkileneceğini belirtti. Maliyenin parasının olduğuna işaret eden Erhürman, bu parayı doğru planlamayla en ihtiyaçlı olan kesimlerin kullanması gerektiğinin altını çizdi.



“BİNLERCE ÇOCUK GELEN SENE HANGİ OKULA GİDECEĞİNİ BİLMİYOR”

Söz konusu yapının yönetmek gibi bir gailesinin olmadığını ifade eden Erhürman, “Bu bir suçlama değildir, bu aylardır var olan bir şeydir. Ocak ayında seçim bitti haziran sonuna geldik, oturanların herhangi birinin konsantre olduğunu görmedik” dedi. Hataların ve gerçeklerin çok açık bir şekilde konuşulması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Bu memleketin küçükleri şu anda gelecek güvencesine sahip değildir. Her dakika biraz daha kaybediyorlar. Binlerce çocuk gelecek sene hangi okula gideceğini bilmiyor. Memleket böyle bir duruma geldi” diye konuştu. Her evin mutfağında gerçek anlamda yangın yaşandığına dikkat çeken Erhürman, “Bu ülkenin pediatri kurumu, ‘son dönemde gelen çocuklarda kansızlık tespit ediyoruz’ açıklaması yaptı. Bunun nedeni beslenme yetersizliğidir. Bu haber, kimileri için değer taşımıyor. Bu noktaya geldi iş. Bu yangının içinde birileri meleklerin cinsiyetini tartışıyor. Bizim gerçek gündemimiz var. Gerçek gündem insanların canını yakıyor” dedi.



“GÖREVDE KALDIKLARI HER HAKİKA ZARAR BÜYÜYOR”

Erhürman, “Bu memleketi bitirdiler. O yüzden bu hikayeleri bıraksınlar. Bu işi yapamazlar. Yapamayacaklarını bize her adımda gösterdiler. Bu ülkenin gelirleri kendi ayakları üzerinde durmaya yeter. Bu ülke hemen hemen hiç paranın gelmediği koşullarda GKK maaşlarını da ödedi, 50 milyon artıyla da kapattı. Bu ülkenin kaynakları kendi kendini döndürmeye yeter” dedi. Erhürman, pandemiyle başlayan süreçte her hatanın katmerli olarak geri döndüğünü ve bu hataların bedelinin de ağır bir şekilde ödenmeye devam edildiğini belirtti. “Bu memleketin önünde umut olarak görebileceğimiz, üstünde çalışabileceğimiz çok şey var” diyen Erhürman, protokolde yer alan bazı maddeler hakkında da eleştirilerde bulundu. Söz konusu yapının ülkeyi bitirdiğine dikkat çeken Erhürman, bu yapının gideceğini fakat görevde kaldığı her dakika da verdiği zararın büyüdüğünü belirtti. Erhürman, “Umut vardır. Yeter ki bu halkın gailesini çekin, ezbere konuşmayın. Var olan umudu gösterin çocuklara ki göçü ertelesinler kafalarında. İnsanları umutsuzluğa mahkum etmeye çalışıyorsunuz” dedi. TC ile imzalanan protokolde, veri merkezinin yönetiminin Türksat’a verilmesini eleştiren Erhürman, “Ne yazdıklarını ve ne konuştuklarını anlamak mümkün değildir” dedi.