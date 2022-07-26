Erhürman: Tahterevalliyi kırdılar, döktüler, farkında değiller!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından Sunat Atun'un istifasını eleştirdi.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

''Sunat Bey gidecekti, Faiz Bey gitti. Kimilerine göre Ünal Bey gidecek, Sunat Bey gelecekti. Olmadı; Sunat Bey gitti, Ünal Bey kaldı, Alişan Bey geldi. Bir "istikrar"dır gidiyor!

Memleket tarumar, verdikleri zarar her dakika büyüyor ama birileri çıkmaya, birileri inmeye devam... Dangalabişta! Tahterevalliyi kırdılar, döktüler, farkında değiller!''