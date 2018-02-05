ERHÜRMAN: ÜLKEYİ HALKLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Başbakan Tufan Erhürman, idolojik farklılıkların zor olduğunu, ancak belirleyici olmadığını belirterek, koalisyon hükümeti konusunda hiç bir endişesi bulunmadığını söyledi.

Ortaya konulan ilkelere uylduğu taktirde bir sıkıntı yaşanmayacağına vurgu yapan Erhürman “hükümet ortakları olarak, görevimiz olan şeyleri yapmak konusunda birbirimize söz verdik” dedi.

Kabinesinin atanmasının ardından bu akşam ilk kez BRT’de canlı yayın konuğu olan Başbakan Erhürman, Efdal Keser’in sorularını yanıtladı.

Erhürman, 4’lü koalisyon hükümetiyle ilgili söylemler konusunda, koalisyonların çok kolay şeyler olmadığını ve tek partili iktidarlara göre daha zor bir süreç olduğunu söyledi.

Erhürman, koalisyonlarda rakamların önemli olmadığını, esas meselenin temel ilkeler ve bunlara uyulması olduğunu söyledi.

Gayrı resmi görüşmelerde birbirlerinin kanaatlerini ölçme şansı yakaladıklarını belirten Tufan Erhürman, “neyi birlikte yapabiliriz, neyi birlikte yapamayız bunları konuştuk” dedi.

Erhürman, gayrı resmi görüşmelerin ardından bir mutabakat metninin çıktığını belirterek, bunu örenklerle açıkladı. Erhürman, hangi dönemde yapılmış olursa olsun, eğer hukuka aykırı bir şey tespit edilirse, bunu iptal edecekleri konusunda uzlaşıya vardıklarını söyledi.

Başbakan Erhüman, “Görevimiz olan şeyleri yapmak konusunda birbirimize söz verdik. ”dedi.

Hükümet olarak yapamayacakları işleri ve tutamayacakları sözleri vermekten kaçındıklarını ifade eden Erhürman, ülke yönetimini halkla birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı.

Görüşmelerde Bakanlıkların bölüşümü konusunda büyük bir sorun yaşamadıklarını anlatan Başbakan, “Hükümet bir bütün olarak yetkilidir” diye konuştu.

Koalisyon hükümetinin uzun süre devam edemeyeceği konusunda hiç bir endişesi olmadığını da belirten Erhürman, ortaya konulan ilkelere uyulduğu takdirde bir sıkıntı yaşanmayacağını dile getirdi.

Erhürman, idolojik farklılıkların zor olduğunu, ancak belirleyici olmadığını belirterek, rakamların çok fazla birşey ifade etmediğini söyledi.

Türkiye ile ilişkiler konusuna da değinen Başbakan Erhürman, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmanın, bu ülkede her hükümetin görevi olduğunu vurguladı. Erhürman, tarihsel, kültürel ve sosyolojik bağları olan iki ülkenin ilişkilerinin kötü olamayacağını söyledi.

Tufan Erhürman, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay ve Türkiye Başbakanı Yıldırım’ın bugün kendisini tebrik etmelerinin de iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olacağının fiili bir göstergesi olduğunu belirtti.

“Bu ilişkiler doğru ve en iyi şekilde devam edecek” diye konuşan Erhürman, şu anda KKTC ekonomisinin Türkiye ile çok iyi ilişkiler kurulamsını gerektiren bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Başbakan Erhürman,“Bu konuda endişesi olanlar merak etmesinler. Biz nerde olduğumuzu ve nasıl davranacağımızı bilecek kadar hem görgülü, hem de eğitimli insanlarız. Türkiye ile ilişkilerde sorun olmaz” diye konuştu.

Bütçe konusuna da değinen Başbakan, bütçenin geçmemiş olması nedeniyle yaşanan bir takım sorunlar olduğunu belirterek, “Bir takım hasarlar var. Bütçeyi hızla geçirip bu hasarları asgariye indirmeye çalışacağız.” dedi.

Ülkede çok büyük sıkıntılar bulunduğunu belirten Tufan Erhürman, bu kadar sorun karşısında halkta da bir vazgeçmişlik olduğunu söyledi.

Tufan Erhürman,“Biz halka bu ülkede birşeyler yapılabileceğini göstermek zorundayız. Halkın bu vazgeçmişliğini kırıp, özgüvenini kazanmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Başbakan, halkın kamplara bölünmesini asla arzu etmediklerini belirterek, hükümet olarak halkı kucaklayacaklarını ifade etti.

Çok dar alanda kısa paslaşmalarla siyaset yapmaktan vazgeçilmesi gerektiğine de dikkat çeken Tufan Erhürman, “Ancak, ortaya çıkmaya başlayan kötü tohumları şimdiden fark ederek, doğru önlemleri alırsak kozmopolit yaşam konusunda başarılı olabiliriz. Bu hükümetin böyle bir görevi de var ”dedi.

Müşavirler konusuna da değinen Başbakan, bundan sonraki dönemlerde yeni müşavirler yaratılmaması için, öncelikle mevcut yasada değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, müşavirliklerle ilgili yasa değişikliğinin, bütçe ile aynı anda meclisten geçmesi gereken birincil bir konu olduğunu belirtti.

Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 1960 Federe Devleti’nden bu yana iç hukukun bir parçası olduğunu anımsatan Tufan Erhürman, yapılması gerekenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da ülke iç hukukunun içine taşınması olduğunu söyledi.

Erhürman,“Çünkü biz Anayasamızda insan haklarına dayalı bir devlet modelini tercih etmiş durumdayız ”dedi.

Erhürman, polisin İçişleri Bakanlığı’na veya Başbakanlık’a bağlı olması konusunda şu anda 4 partinin herhangi bir uzlaşısının bulunmadığını belirtti. Yürütme ile Polis arasındaki ilişkinin doğru bir temele doğru çekilebileceğini belirten Başbakan, Polis ’in, GKK aracılığıyla değil doğrudan doğruya yürütmeye bağlı olması gerektiğini söyledi.

Siyasetin kirlenmesi konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine ise Erhürman, siyasete güvenin azalmasının çok önemli bir konu olduğunu belirterek, bunun aslında demokrasiye güvenmemek anlamına geldiğini söyledi.

“Siyasete güvenin aşınan kısmını, bu hükümet icraatlarıyla ortadan kaldırmak durumundadır” diye konuşan Başbakan Erhürman, hükümetin söylemlerini yapmak ve halkı dikkate almak zorunda olduğunu ifade etti.

Erhürman, siyasete güven duyulmasının yollarından birinin insanlarla sürekli iletişim kurmak olduğunu ve neyin yapıldığını, neyin yapılamadığını halka anlatmaktan geçtiğini söyledi.

Halkın özgüveninin siyasetin ülkede birşeyler yapabileceğini görmekle artacağını belirten Erhürman, “O yüzden bu hükümet halkın siyasete olan güvenini artırmak zorundadır” dedi.

Ülke ekonomisine de değinen Başbakan, ekonominin nasıl büyütülebileceğinin, ülke insanının çalışma hayatına daha çok katılmasını sağlamanın ve ülkeye giren gelirin nasıl daha adil bir şekilde paylaşılacağının önemine işaret etti.

Başbakan, çalışma hayatına katılan insan oranının yüzde 50lerde veya kadınların çalışma hayatına katılımı yüzde 30’larda ise bunun ciddi bir sorun anlamına geldiğini söyledi.

Başbakan “Bu ülkeye para giriyor, ama giren para ne kadar tabana yayılıyor. Bir kere adil paylaşım konusunda bir sorun var. İnsanları üretime katmak konusunda bir sorun var” dedi.

Halka küçük küçük kredilerle çalışma hayatının içinde Var olma imkânı yaratılması gerektiğini belirten Başbakan, bunun hükümetin önündeki en önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

Erhürman, bu hükümetle birlikte istikrara ihtiyaç olduğunun belirterek, “İstikrar bu 4 partiyle başlamalı ve politikaların istikrarı olarak devam etmeleridir.” diye konuştu.