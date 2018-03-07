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ERHÜRMAN VE ARIKLI ARASINDA “AYAR” POLEMİĞİ

ERHÜRMAN VE ARIKLI ARASINDA “AYAR” POLEMİĞİ

Başbakan Erhürman ile YDP Başkanı Arıklı arasında mecliste ilginç bir diyalog yaşandı

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Meclis Genel Kurulu’nda Başbakan Tufan Erhürman ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Erhan Arıklı arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Başbakan Erhürman, Erhan Arıklı'ya atfen kimsenin toplumsal huzuru bozacak şekilde siyaset yapmaya hakkı olmadığını söyledi. Erhürman, toplumsal barışı riske atacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, "Haksızlığı ifade etmek başka, bütün siyasi yatırımınızı buna ayırmak başka" dedi.

Bunun üzerine Erhan Arıklı, "bize ince ayar vermeyin" deyince Erhürman, "hayır, bilakis kalın ayar veriyorum" yanıtı verdi.

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