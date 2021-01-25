Erhürman, verilere ihtiyaç olduğunu yineledi.

Başbakan Ersan Saner’in ardından yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşmasının tam anlaşılmadığına gördüğü için yeniden söz aldığını belirterek, bir yerde kapanma kararı alınacaksa, ister ülkenin tamamı, ister bir bölge, verilere ihtiyaç olduğunu yineledi.

Günlerdir sorduğu rakamlarla ilgili farklı cevaplar geldiğini, bugün mecliste yapılan konuşmalar ve bire bir sorduğu sorular sonucunda ancak rakamlara ulaşabildiğini söyleyen Erhürman, şeffaflık sağlanmadan, gerçek veriler paylaşılmadan insanların niye kapandığını ya da kapanmadığını bilemeyeceğini belirtti.

Erhürman, bu istedikleri bilgilerin insanlarda güven sağlamak için olduğuna işaret ederek, bugün Girne’de 280, Magosa’da 441 test yapıldığını öğrendiklerini ve niye vaka olmayan yerde, vaka olan yerden daha çok test yapıldığına anlam veremediğini söyledi Erhürman, bu rakamların açıklanmaması halinde doğal olarak insanların ekonomik nedenlerle kapanma kararı istemeyeceğini belirtti.

Erhürman, Belediyeler Birliği’nden adam istediklerini, bunu da sekreter aracılığıyla yapıldığı yönünde bilgi edindiklerini ancak devlet işlerinin bu şekilde yapılamayacağını kaydetti. Belediyelerden istenen listelerin yarın sabah gönderilmesi için girişimde bulunduğunu, bakanlar kurulu öncesinde talep edilene ulaşılacağını kaydeden Erhürman, kendilerinin üzerlerine düşeni yaptığını vurguladı.

Erhürman, tüm yardım çabalarına rağmen tüm yönetim zafiyetlerinin muhalefete yüklenmeye çalışıldığını ifade ederek, belediyelerin yasalarla idare edildiğini ve herhangi bir talebin yazılı iletilmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, yarın sabah veriler paylaşılmadan alınacak kararlar açıklanırsa yine ülkede güvensizlik oluşacağını ve bu konunun her zaman tartışmaya açık kalacağını belirterek, hala niye bu yöntemin değiştirilmesiğini anlamadığını ifade etti.