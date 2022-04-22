Erhürman: Yaşananlar normal değil

umhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle başlattığı görüşmelerini sürdürüyor.

Tatar ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve heyeti ile bir araya geldi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmenin hükümet kurma dönemlerindeki rutin görüşmelerden biri olmadığını söyledi.

Yaşananların normal olmadığını belirten Erhürman, sürece ilişkin eleştirilerde bulundu.

Erhürman, “Eğer Cumhurbaşkanı’nın kararı Faiz bey istifa etti, artık hükümeti kurma görevi Faiz Sucuoğlu’na verilemez yönünde ise, çıkacaksınız benimle basının önüne ve ‘Ben görevi Faiz Beye vermeyeceğim’ diyeceksiniz. O zaman ben bu görevi alırım” diye konuştu.

Halk kriz içinde iken yaşanan sürecin önemli bir zaman kaybı olduğunu anlatan Erhürman, bunun yaşanan ciddiyetsizliğin göstergesi olduğunu ifade etti.

CTP’nin hükümet kurmak için hükümet kurmayacağını da vurgulayan Erhürman, “CTP hükümet kurarsa söylediklerini yapmak için hükümet kurar. Euro’ya endeksleme politikasını kademeli olarak hayata geçirmek için kurar, müdürlerin atanmasını üçlü kararnamenin dışına çıkarmak için kurar” diye konuştu.

BRT