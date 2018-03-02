ERHÜRMAN: YOLSUZLUKLARLA İLGİLİ GELİŞMELER KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Başbakan Tufan Erhürman, haftalık basını bilgilendirme toplantısında son bir hafta içinde yapılan icraatları ve çalışmaları değerlendirdi.

Geçmişteki yolsuzluk dosyalarıyla ilgili raporları paylaşan Başbakan, Denetimli Serbestlik Yasası, Yeni Erenköy Belediyesi’nin durumu, Taşkent Kooperatifi’ndeki yolsuzluklar, Nüfus Sayımı tartışmaları ve diğer gelişmelere ilişkin detayları paylaştı.

Başbakan Tufan Erhürman, bilgilendirme toplantısında ilk olarak Kıbrıs sorunu konusuna değinerek Başbakan, Rum lider Anastasiadis’in son açıklamalarının, sürecin yeniden başlaması açısından yapıcı olmadığını belirtti.

Öne sürdüğü şartlara bakıldığında Anastasiadis’in görüşme sürecinin başlamasına ilk adımda takoz koyduğunun görüldüğünü kaydeden Erhürman, “İleri sürdüğü ön şartlar doğrudan doğruya kendi söyledikleriyle de çelişiyor. Sayın Anastasiadis aslında Crans Montana’da varılan noktanın çok çok gerisinde bir yerlerden, bir takım ön şartlar ileri sürmek kaydıyla müzakere sürecinin başlamasını şu anda aslında çok da tercih etmediği yönünde bir mesaj veriyor” dedi.

Dörtlü koalisyon hükümeti protokolünde yer alan usulsüzlük ve hukuksuzluklara yönelik ait maddeye değinen Erhürman, Polis Genel Müdürü ile bu hafta içinde bir araya gelerek, ellerinde bulunan dosyalarla ilgili bilgi istediğini ve bir gün sonra eline ulaştığını ifade etti.

Dosyayı göstererek, içeriğini tek tek okuyan Erhürman, bunların çoğunun 2010 ve sonrasında açılan soruşturmalar olduğunu ve önemli kısmının İrsen Küçük’ün başbakanlığı döneminde Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından Başsavcılığa iletildiğini ve büyük çoğunluğunun CTP dönemine ait olduğunu söyledi.

Polisin bildirdiği yolsuzluk dosyalarıyla ilgili genel durumun bu olduğunu ifade eden Erhürman, eksiklerin gelmesiyle, devam eden tahkikatlardaki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını, gecikme nedenleriyle ilgili bilgilerin de geldikçe duyurulacağını söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, hangi hükümet döneminde olursa olsun yolsuzluk dosyalarının akıbetini ortaya çıkarmayı taahhüt ettiklerini hatırlatarak, her bir bakanlığın da kendi bünyesinde bir takım soruşturmaları sürdürdüğünü, bu çerçevede Başbakanlık’la ilgili bir dosyayı paylaşmak istediğini belirtti.

Tufan Erhürman, bu dosyanın geçen hükümet döneminde Başbakanlık tarafından kullanılan amblemle ilgili olduğunu belirtti. Erhürman, 32/2007 tarihli KKTC Resmi Amblem Yasası’na aykırı olarak kullanılan amblemi göstererek, 31 bin 540 TL ödenerek bu amblemle çok sayıda evrak bastırıldığını kaydetti.

KKTC Başbakanlık’ın bu amblemi kullanmaması gerektiğini ancak ellerinde çok sayıda basılmış evrak bulunduğunu belirten Erhürman, şu anda onlar varken yasaya uygun amblemle yeni baskı yapıp, harcamaya gitmek ile var olanları kullanmak konusunda bir sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Tufan Erhürman, “Bu, çok açık şekilde yasaya aykırı bir harcamadır ve Başbakanlık olarak gerekli girişimler yapılacaktır. Çalışmalar devam ediyor, bunlar sizinle paylaşılacaktır” dedi.

Kasım 2016’da devreye giren Denetimli Serbestlik Yasası’na işaret eden Erhürman, bu yasaya göre Denetimli Serbestlikten yararlanmak isteyenlerin ispatı vücut, eğitim, Sosyal Hizmetler Dairesi ile işbirliği, psikiyatrist denetiminde rehabilitasyon, idrar-kan testi için 14 günde bir örnek verme yükümlülüğü olduğunu anlattı.

Yasadan yararlanmaya çalışan 13 kişinin, Devlet Laboratuarı’ndaki yangın dolayısıyla Aralık 2016’dan bugüne idrar ve kan tahlilinin yapılamadığını öğrendiklerini kaydeden Erhürman, oradaki yetkili hekimin her defasında raporun altına testlerin yapılamadığını yazdığını dile getirdi.

Dolayısıyla denetimli serbestliğin “saldım çayıra mevlam kayıra” şeklinde uygulandığını söyleyen Erhürman, önlerinde kendi yükümlülüklerini yerine getirmiş ancak bu durumdan etkilenen 13 kişi bulunduğunu tekrarlayarak, konuyu Başsavcı ile görüştüğünü dile getirdi.

Bir hukukçu olarak görüşünün, yükümlülüğünü yerine getirmeyenin devlet olduğuna işaret ederek, test yaptırmak için giden kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmiş durumda olduğu için, bu haktan yararlandırılması yönünde olduğunu söyleyen Erhürman, Başsavcı’nın da bu görüşte olduğunu ifade etti.

Testlerle ilgili durumdan Başsavcının da haberdar olmadığını ve bir yıldır Başsavcıya bilgi aktarılmadan bu durumun devam ettiğini kaydeden Erhürman, ilgili kan ve idrar tahlillerinin yapılabilmesi için gerekli teçhizatın sağlanması adına Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın çalışma başlatması için talimat verdiğini kaydetti.

Yenierenköy Belediyesi hakkında da veri paylaşan Başbakan Erhürman, şu an Yenierenköy Belediyesi’nin 112 personeli olduğunu, Ekim 2017’den bu yana personel maaşlarının ödenemediğini ve belediyenin 20 milyon 432 bin 35 TL borcu bulunduğunu söyledi.

2017’de maaşlar ödenmediği için gider rakamlarının net olmadığını kaydeden Erhürman, bu nedenle belediyenin 2016 yılına ait bütçe rakamlarını paylaştı.

2016 yılında yerel geliri 2 milyon 613 bin TL olan belediyeye devlet katkısının 4 milyon 564 bin 952 TL olduğunu dile getiren Erhürman, belediyenin toplam gelirinin 6 milyon 565 bin 565 TL olduğunu kaydetti.

Belediyenin sadece personel giderinin 6 milyon 493 bin 946 TL olduğuna işaret eden Erhürman, personel giderinin toplam gelire oranının yüzde 98,91 olduğunu söyledi.

2005 yılında 27 olan personel sayısının 2006 yılında 29, 2007 yılında 26, 2009 yılında 25 ve 2010’da 98’e çıktığını kaydeden Erhürman, bu rakamın 2014’te 114, 2016’da 117’ye yükseldiğini belirtti.

Personel sayısının arttığı 2008’de köylerin belediyelere bağlandığını ancak yaptıkları araştırma sonucu hiçbir belediyede 25’ten 98’e çıkış görülmediğini, diğer belediyelerde bu artışın 5-6 arasında değiştiğini anlatan Erhürman, Yenierenköy Belediyesi’nin nasıl bu duruma geldiğini hala araştırdıklarını kaydetti.

Pazartesi itibariyle belediye hakkındaki çalışmaların tamamlanacağını söyleyen Erhürman, kısa dönemde merkezi idarenin yerel yönetime müdahil olması, orta vadede ise Yenierenköy Belediyesi’nin yakındaki belediyelerle birleştirilmesi yoluna gidileceğini ifade etti.

Erhürman, Belediyeler Reformu gündemde olsa da Yenierenköy Belediyesi’nin reformu bekleyecek durumda olmadığını kaydetti. Tufan Erhürman, salı günü itibariyle bu çalışmaların Bakanlar Kurulu’nda gündeme getirileceğini söyledi.

Taşkent Kooperatifi ile ilgili rapora değinen Erhüman, raporda suç unsurları bulunduğu kanaatinde olduğunu söyledi.

Raporun şu an poliste olduğunu dile getiren Erhürman, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nden aldığı bilgiye göre mevduat sahiplerinin bir ay içinde ilgili fondan mevduatlarını alabileceğini aktardı.

Uyuşturucuyla mücadele konusuna da değinen Erhürman, geçen hafta cezaevine yaptığı ziyarette Polis Genel Müdürlüğü’ndeki soruşturmalarda bir takım kötü muamele iddialarının dile getirildiğini kaydetti ve konuyu Polis Genel Müdürüne aktardığını anlattı.

Polis araştırmalarında doğru olan yöntemin delilden sanığa gitmek olduğuna işaret eden Erhürman, bunun yapılabilmesi için gerekli yasa çalışmaları hakkında polisten bilgi istediğini ve konuyla ilgili kendisine ulaştırılan 7 yasa çalışmasını bakanlık hukukçularına ilettiklerini belirtti.

İnsan hakları ve dünyadaki uygulamalar çerçevesinde bu çalışmaların inceleneceğini ve uygun bulunursa hayata geçirileceğini dile getiren Erhürman, kötü muamele iddialarıyla ilgili inceleme yapılmasını istediğini de kaydetti.

Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun son hükümet döneminde çalışma yapmadığı bilgisi aldıklarını dile getiren Erhürman, kurula gerekli atamaların da yapılmadığını anlattı.

Bir bakanlığa bilgi edinme için dilekçe verildiğinde ve bu reddedildiğinde bu konuyu değerlendiren Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun geçtiğimiz hükümet döneminde oluşturulmadığını ve çalıştırılmadığını ifade eden Erhürman, kurulun oluşturulup çalıştırılması için talimat verdiğini kaydetti.

Nüfus sayımı konusunda DPÖ’ye çalışma hazırlattığını söyleyen Erhürman, 2011 nüfus sayımında elde edilen 286 bin 257 rakamından hareketle yapılan projeksiyon sonucu şu anki nüfusun, yabancı öğrenci ve çalışma izinli yabancı işçiler dahil, turistler ve askerler hariç olmak üzere 351 bin 965 olarak tespit edildiğini belirtti.

Erhürman, projeksiyonun kaynağında olan rakam nedeniyle bunun kendisini tatmin etmediğini dile getirerek, bu nedenle nüfus sayımı için 5,5 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını hatırlattı.

Tufan Erhürman, sayımın nasıl yapılacağı yönünde sorular geldiğini anlatarak, TÜRKSAT’ın teknik desteğiyle devam eden “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi” çalışmasından sonra sokağa çıkma yasağına ihtiyaç duyulmayacağını ancak bu çalışmanın bir buçuk- iki yıllık süreye ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Eğer bu beklenmeyecekse ve sokağa çıkma yasağıyla gerçekleştirilecekse, nüfus sayımı için en uygun tarihin 2 Aralık 2018 Pazar günü olarak gösterildiğini söyleyen Erhürman, bunun kesin bir tarih olmadığını ve bu kararı alacak olanın Bakanlar Kurulu olduğunu dile getirdi.

Müşavirliklerle ilgili yasal çalışmanın teknik kurula gittiğini ve hızla devam ettiğini hatırlatan Erhürman, tasarının bütçenin geçmesinin ardından Meclis’e gideceğini anlattı.

Polis Genel Müdürü ile yaptığı görüşmede personel eksikliği konusunun da gündeme geldiğini anlatan Erhürman, şu anda Polis Genel Müdürlüğü’nde 2 bin 718 kadro olduğunu ve bunun sadece bin 993’ünün dolu olduğunu; bu durumda 725 münhal kadro bulunduğunu anlattı.

İçerideki polislerin büyük oranının sivil hizmet görevlisi gibi çalıştığını yani kitabet görevi yaptığını anlatan Erhürman, bu nedenle dışarıda görev yapacak personel sayısında da eksiklik yaşandığını belirtti.

Kendisine sunulan rapora göre, polise kamudan 257 sivil memur takviyesi yapılabilirse 257 polisi dışarı çıkarabilecek noktaya gelinebileceğini söyleyen Erhürman, bu konuda çalışma yapması için Personel Dairesi Müdürlüğü’ne talimat verdiğini kaydetti.

Özel güvenlik konusundaki yasanın tüzüklerinin tamamlanmasıyla yaklaşık 100 personelden daha tasarruf edilebileceğini söyleyen Erhürman, yeni personel alınması ve fazla mesailerle elde edilecek tasarrufun yeni kadrolara aktarılması çalışmasının da devam ettiğini belirtti

Başbakan Tufan Erhürman, kamu maliyesinin önemli bölümünün maaşlara gitmesi, personel eksikliği yaşanması, ek mesai sorunu ve kamudan etkin verim alınamaması konularının bir kısır döngü yarattığını söyleyerek, bu sorunları gidermek adına etkin bir insan kaynakları çalışması yapacaklarını belirtti.

Erhürman, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Yolsuzluk dosyalarında yaşanan gecikmelerin nedenleri ve eski Başbakan Hüseyin Özgürgün ile ilgili iddialara yönelik soruyu yanıtlayan Erhürman, gecikmelerin nedenlerinden birinin, personel eksikliği olduğunu ancak tek nedenin bu olmadığını, dosyaların takipçisi olacakların söyledi. Erhürman, yürütme organının yeterince motivasyon yaratmadığını düşündüğünü söyledi.

Özgürgün ile ilgili konuda hesapları takip eden organ olan Para Kambiyo Dairesi’nin rapor hazırlayarak, Başsavcılığa ilettiğini kaydeden Erhürman, soruşturmanın başlamasından dolayı bu konuda daha fazla yorum yapamayacağını belirtti.

Başbakan Erhürman, kamu maliyesinin önemli bölümünün maaşlara gitmesi, personel eksikliği ve kamudan etkin verim alınamamasına yönelik soruyu yanıtında, bu konuda bir kısır döngü yaşandığını, kamuda fazla personel, ek mesai ve istihdam ihtiyacından bahsedildiğini söyleyerek, etkin bir insan kaynakları çalışması yapılması gerektiğini ifade etti.

Başsavcılığın kapattığı dosyalar arasında ciddi konular bulunduğunun, bundan sonra ne yapılacağının sorulması üzerine Erhürman, bu konulardan bazılarına ilişkin Başsavcılık raporlarının ayrıntılı bir şekilde hazırlanarak beş yıl önce İrsen Küçük döneminde Başbakanlığa gönderildiğini ancak bu bilginin açıklanmadığını belirterek, bunun nedenlerinin sorgulanması gerektiği kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman, örtülü ödenek olarak da bilinen hane halkı yardımı konusundaki soruya verdiği yanıtta, Başbakanlık’taki ödeneğin, örtülü olmadığını, önceki dönemde nasıl kullanıldığına ilişkin raporun elinde olduğunu belirterek, bu ödenek için ayrılan 500 bin TL’yi kullanma niyeti olmadığını ancak kullanırsa, bunu basın toplantılarında ayrıntılı bir şekilde açıklayacağını söyledi.

Bir gazetecinin “harçlara sessiz sedasız zam yapıldığını, yaşam koşullarının giderek zorlaştığını, buna yönelik ne gibi tedbirler alınacağını” sorması üzerine Erhürman, zamların “sessiz sedasız yapılmadığını”, bir önceki hükümet döneminde bu zamların yapılması gerektiğinin Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından dile getirildiğini belirtti.

Erhürman, hayat pahalılığında sıkıntı olduğunu, DPÖ’nün TÜFE öngörüsünde ciddi sapmalar bulunduğunu belirtti. Başbakan Erhürman, bu konularla ilgili Maliye Bakanlığı’nın çalışma yaptığını kaydetti.