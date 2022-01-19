Erhürman:Bizim ihtiyaç duyduğumuz doğru yönetimin istikrarıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bizim ihtiyaç duyduğumuz doğru yönetimin ve iyiliğin istikrarıdır” dedi.

Pazar günü Kıbrıs Türk halkının sandık başına gideceğini söyleyen CTP Lideri Erhürman, “Hangi vizyon memleketin geleceğini şekillendirecek, bunu göreceğiz” şeklinde konuştu.

Partiden verilen bilgiye göre, Erhürman ve bazı milletvekili adayları, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti; sorunları, çözüm önerilerini oda yetkilileriyle paylaştı.

KTTO’nun ülke için önemli bir kuruluş olduğunu belirten Erhürman, dış dünyayla bağlantı açısından da KTTO’nun önemine işaret etti, hellim konusundaki gelişmeleri hatırlattı.

Erhürman, KTTO ile birlikte yürüttükleri çalışmaların kendileri için son derece önemli olduğunu söyleyerek, “Bizim ihtiyaç duyduğumuz doğru yönetimin ve iyiliğin istikrarıdır” dedi.

Erhürman, iş dünyasının ciddi sıkıntı içinde olduğunu belirterek, pandemi döneminde hükümetin özel sektöre ‘sizin devletiniz yok’ mesajını verdiğini savundu. Erhürman, söz konusu dönemde aslan payının özel sektöre ayrılması için birçok kez uyarıda bulunduklarını da kaydetti.

Tufan Erhürman, 30 bin kişinin sigortaların dışına çıktığını da söyledi.

Geride bırakılan dönemde yaşananların verilecek kararları etkilemesi gerektiğini belirten Erhürman, “Halkımız pazar günü bir karar verecek. Bu defaki, daha öncekiler gibi olmayacak. Hangi vizyon memleketin geleceğini şekillendirecek bunu göreceğiz” dedi.

Erhürman, memleketin kırılma noktasında olduğunu ifade ederek, esas meselenin girişimci kadınların sayısının artırılması olduğunu söyledi. Tufan Erhürman, büyük ölçüde kadınları bir araya getirebilmenin ve kooperatifleştirebilmenin önemine işaret etti.

Bunu teşvik edecek projeleri ortaya koyma niyetlerinin olduğunu da dile getiren Erhürman, “Biz toplumun yarısıyla kalkınabileceğimizi zannediyorsak, bu dünyanın hiçbir yerinde mümkün değildir. Arzumuz hükümete geldikten sonra birlikte çalışmaktır” dedi.