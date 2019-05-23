ERHÜRMAN'DAN İLK GÜN ELEŞTİRİSİ!

CTP lideri Erhürman, Başbakan Tatar ile Cumhurbaşkanı Akıncı arasındaki "ayar" polemiğini değerlendirdi.

Dün başbakanlık görevini Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar’a devreden Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, “ayar krizi” tartışmalarına dahil oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:

“‘Ayar verme’ ile başlamak hiç iyi olmadı. Dilerim böyle bir dil üzerinden devam etmez…”

“Ayar” krizi

Başbakan Ersin Tatar, dün kabineyi sunduktan sonra yaptığı açıklamada, “Akıncı daha çok federal temelde bir anlaşmadan yana. Ona biraz ayar vermek gerektiğini düşünmekteyiz. Türkiye alternatif görüşlerin masaya gelmesini savunuyor. Biz de aynı görüşteyiz. Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin bitmesine 10 ay kaldı. Meclis’i de dinlemesi lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Başbakan Ersin Tatar’ın kendisiyle ilgili “ayar verilecek” şeklindeki açıklamasının amacını aşan bir söylem olduğunu belirterek, “Halktan alınan onay 4 yıldır hiç bir şekilde ayarı bozulmadan devam etmiştir. Geriye kalan 1 yılda da aynı şekilde halka verilen söz çerçevesinde yürütülecektir. Ama bu ülkede hükümetin eğilmesi gereken, ayar gerektiren işler vardır. En başta ekonomi”diye konuşmuştu.