Erhürman:Geçirilen zaman demokratik ve ekonomik açıdan pahalıya mal olacak

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir televizyon programında ülkede yaşana son siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Erhürman, güven oylamasının dünyanın hiçbir yerinde böyle ciddi bir sorun olmadığını belirterek, parlamenter demokrasinin ulaştığı son safhada güven oylamasının törensel bir şey olduğunu, ancak seçimden itibaren 3 hükümet kurulduğu için artık güven oylamasının ülkede tartışma konusu haline geldiğini kaydetti.

Erhürman, müdahalelerle şekillenen ‘koltuk kapmaca oyunu’ sırasında geçirilen zamanın hem demokratik, hem de ekonomik açıdan çok pahalıya mal olacağını da söyledi.

Memleketin kendi ayakları üzerinde durabileceğini belirten Erhürman, Türkiye ile ilişkilerin ise doğru zeminde olması gerektiğini, ancak ilişkilerin tarihin en kötü döneminde olduğunu belirtti.

Belediyelerin iseTmmuz ayı itibarıyla batma noktasına gelebileceği uyarısı yapan Erhürman, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planının önemine işaret etti.