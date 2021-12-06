Erhürman:Halkın alım gücü yerlerde sürünüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman bir web televizyonuna yaptığı konuşmada, en basit konuları bile yönetemeyen bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Halkın günlerdir akaryakıt istasyonlarında eziyet çektiğini kaydeden Erhürman, plan ve program yapılmadığı için söz konusu durumlarla karşı karşıya kalındığını belirtti.

İsimlerin değiştiğini fakat zihniyetin değişmediğini ifade eden Erhürman,

Halkın alım gücünün her saniye düşmeye devam ettiğini, maaşların her gün reelde azaldığını söyledi.

Halkın krizin ortasında, uçurumdan aşağıya itilmek üzere olduğunu savunan Erhürman, bunun sosyal ve ekonomik açıdan çöküş olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin çizdiği yeni ekonomik modelin KKTC’de hiçbir karşılığının olmadığını da ifade eden Erhürman, “Farkında olmadan memleket zaten dövize geçti” dedi.

Stabil para birimine geçme konusunun artık konuşulması gerektiğini kaydeden Erhürman , alım gücünün korunmadığı takdirde halkın döviz karşısında ezileceğini belirtti.

BRTK