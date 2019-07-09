ERHÜRMAN’IN ACI KAYBI!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, nenesini kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, nenesini kaybettiğini ve yarın İsmail Safa Camii’nde cenaze namazı kılınacağını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.



Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:



“Canımız ninemizi bugün kaybettik. Cenazesi yarın İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Onu çok özleyeceğiz...”

