Erkan Özerman'dan Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında olay iddialar!

Güzellik yarışmasına katılan erkek yarışmacıları taciz ettiği iddia edilen Erkan Özerman Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında yaptığı açıklamalarla şoke etti. Bir dönem sevgili olan ikilinden Azra Akın'a sert ifadeler kullanan Özerman "Onun Kıvanç’ a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı" dedi.

Best Model Of Turkey ve Best Model of The World‘ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman Al Sana Haber'e konuk oldu. Bir süredir yarışmadaki erkekleri taciz ettiği iddiasıyla gündem olan Özerman 2002 Miss World'de Dünya Güzeli Azra Akın ve bir dönem sevgilisi de olan 2002 Best Model of the World seçilen Kıvanç Tatlıtuğ hakkında olay iddialarda bulundu.

Bir dönem sevgili olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında ilginç sözler söyleyen Özerman herkesi şoke etti. Erkan Özerman'ın hedefinde Azra Akın vardı. İkilinin sevgili olduğu dönemi anlatan Özerman açıklamasında "Onun Kıvanç’a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı. Öyle ahlaksızdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık.

"İFTİRA ATTI!"

O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'de çalışıyor. Telefon açıyor 'Sen bu gece kimle yattın, kimle kalktın?' Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç’a atılan iftirayı burada anlatamam" iddiasında bulundu.

Seyhan Soylu ise konuşmaya girerek "O dönem imalarda yaptı Kıvanç’ a değil mi?" dedi. Özerman ise "Azra onu elden kaçırma korkusu ile iftira attı" yorumunda bulundu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın bir süre önce ünlü organizatör Erkan Özerman’a tazminat davası açmıştı.

acunn.com