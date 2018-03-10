Erkek arkadaşı bakıyor, bezliyor!

Bebek gibi ağlayıp bezleniyor! ABD'de yaşayan bir kadın, günün belli saatlerinde bebek kılığına girip bezlenip, bebek gibi ağlamaya başlıyor. Bu süreçte ona bakan kişiyse 'babası' rolüne bürünen erkek arkadaşı ...

Bir Youtube kanalına sahip olan Jess bu hayat tarzını internetten insanlarla paylaşmayı ihmal etmiyor. Kendisini hilkat garibesi olarak gören insanlara ise epey sert çıkıyor. Tamamen normal olduğunu iddia eden genç kadın tıpkı diğerleri gibi gün içerisinde araba sürdüğünü, yemek yaptığını ve kendine bakabildiğini söylüyor. Ancak günün sonunda bebek olmayı da ihmal etmiyor.

“SEVGİLİM PEDOFİLİ DEĞİL!”

Ayrıca erkek arkadaşını potansiyel pedofili olarak gören insanlara da çok kızıyor. Tamamen normal bir ilişkiye sahip olduklarını ve bebek taklidi yapmasının kesinlikle ilişkilerindeki tek etken olmadığını söylüyor. Ona göre kendisinin zaafları olan ve korunmaya muhtaç rolü oynaması sevgilisinin hoşuna gidiyor ve tamamen doğal bir şey.

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