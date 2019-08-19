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ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLADI!

ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLADI!

Yaralama!

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YARALAMA

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 05:00 sıralarında, Lefkoşa’da L.A.N. (K-31), erkek arkadaşı Christopher OSEMUDİAMAN ile aralarında çıkan tartışma sonucunda, tasarrufunda bulundurduğu bıçağı sol arka omuz kısmına sokmak suretiyle adı edileni yaraladı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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