ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLADI!
Yaralama!
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YARALAMA
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 05:00 sıralarında, Lefkoşa’da L.A.N. (K-31), erkek arkadaşı Christopher OSEMUDİAMAN ile aralarında çıkan tartışma sonucunda, tasarrufunda bulundurduğu bıçağı sol arka omuz kısmına sokmak suretiyle adı edileni yaraladı.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Lefkoşa, tartışma, Christopher OSEMUDİAMAN, bıçaklama
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