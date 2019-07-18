Erkek arkadaşının ayrılık isteğini kabullenemedi testislerinden...

ABD'nin Georgia eyaletinde kan donduran bir aile içi şiddet olayı yaşandı... Aynı evde yaşayan çift önce kavga etmeye başladı. Ardından 43 yaşındaki adam ayrılmak istedi. Bu öneriyi kabul etmeyen 30 yaşındaki kadın adamın cinsel organını önce sıktı daha sonra da bıçak darbesiyle yardı. Kadın gözaltına alınırken, testislerinde 20 santimlik yarık olan adam hastaneye kaldırıldı.

Suç oranının ülke ortalamasının bir hayli üzerinde seyrettiği Georgia eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı… Aynı evde yaşayan 30 yaşındaki bir kadın ile 43 yaşındaki bir erkek geçtiğimiz günlerde kavga etti. Kız arkadaşının bütün gün dışarıda olmasına öfkelenen ve bu yüzden ayrılmak isteyen adam ile kadın arasında bir tartışma yaşandı. Sevgilisinden ayrılmak istemeyen kadın tartışmayı alevlendirince fiziksel olarak saldırıya geçti.

Georgia eyaletindeki Decatur kentinde yaşayan kadın, kendisinden ayrılmak isteyen erkek arkadaşının testislerini önce avuçladı ve çekmeye başladı. Acı hissetmeye başlayan adam bir anda keskin bir ses ve çok büyük bir acıyla sarsıldı. Genital organlarına bakan adam kanla birlikte yumurtalıklarının olduğu bölgede bıçak gördü. Vücudunda derin bir yarık gören adam önce polisi daha sonra da ilk yardım ekiplerini aradı.