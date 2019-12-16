ERKEK CESEDİ BULUNDU!
Yarköy - Kurtuluş köyleri arasında erkek cesedi bulundu!
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Yarköy - Kurtuluş köyleri arasında devam eden kayıp şahsı arama çalışmaları sırasında saat 09.00 sıralarında, İpsoro mevkiinde arzide erkek bir şahıs ölü olarak bulundu. Söz konusu şahsın dünden beri haber alınamayan Nazım Tekman'a ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Yarköy - Kurtuluş köyleri arası, erkek cesedi
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