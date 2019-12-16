Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ERKEK CESEDİ BULUNDU!
ERKEK CESEDİ BULUNDU!

ERKEK CESEDİ BULUNDU!

Yarköy - Kurtuluş köyleri arasında erkek cesedi bulundu!

A+A-

Yarköy - Kurtuluş köyleri arasında devam eden kayıp şahsı arama çalışmaları sırasında saat 09.00 sıralarında, İpsoro mevkiinde arzide erkek bir şahıs ölü olarak bulundu. Söz konusu şahsın dünden beri haber alınamayan Nazım Tekman'a ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.