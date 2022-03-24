Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti

İngiltere'deki Goodmayes Hastanesi'nde görevli erkek hemşire Ige Apata, tedavilerini gerçekleştirdiği 2 genç kıza odalarında tecavüz etti. Olay, kızların aynı odaya alınmasının ardından ortaya çıktı.

İngiltere'de bulunan Goodmayes Hastanesi'nde meydana gelen skandal olay, büyük yankı uyandırdı. Hastanede görevli 43 yaşındaki erkek hemşire Ige Apata, tedavilerini gerçekleştirdiği 2 ayrı genç kıza cinsel saldırıda bulundu.

ANAHTARI GÖTÜRDÜĞÜ SIRADA ODAYA KİLİTLEDİ

İlk tecavüz vakasının, hastanın anahtar istemesinin ardından gerçekleştiği öğrenildi. Genç kızın odasına anahtarı götüren Apata daha sonra kapıyı kapatarak kıza tecavüz etti.

BİRKAÇ GÜN SONRA DİĞER KIZA TECAVÜZ ETTİ

Apata ikinci tecavüz vakasını ise bu olaydan sadece birkaç gün sonra gerçekleştirdi. Bu sefer kısa olan hastane kıyafetinin yerine yeni bir kıyafet isteyen hastanın yanına giden Apata, genç kızdan kıyafetleri yanında giymesini istedi. Bu talebinin karşılık görmemesinin ardından ise kıza cinsel saldırı gerçekleştirdi.

KIZLAR AYNI ODALARA ALININCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Skandal olay, iki genç kızın aynı odaya alınmasından sonra ortaya çıktı. Korktukları için başlarına gelen olayı kimseye anlatamayan kızlar, konuyu birbirlerine açtıklarında gerçek ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Apata'nın tecavüzüne uğrayan kızlardan biri, yaşadıklarını kaldırmayınca intihara kalkıştı. Kızların şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilen Apata ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Erkek hemşirenin tutuklu yargılanmasına devam ediyor.

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