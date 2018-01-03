'Erkekler muhtaç bir canlı türü!'
'Erkekler muhtaç bir canlı türü!'
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Oyuncu Bade İşçil, erkekler için yorum yaptı: Daha düz, muhtaç ve nazlılar...
Star TV’de yayınlanan 'Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde rol alan Bade işçil, erkekler hakkında dikkati çeken bir tespitte bulundu.
Güzel oyuncu, Vogue Dergisi’ne verdiği röportajda, "Babama ve 3 yaşındaki oğlum Azur’a bakıyorum, hangi yaştan olursa olsun erkekler daha düz. Kafaları bizlerden daha net ve sade çalışıyor. Ayrıca erkek kadına göre; daha muhtaç bir canlı türü. Hep de nazlılar" ifadelerini kullandı.
Etiketler : Bade İşçil, erkekler
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