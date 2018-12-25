Erkekleri bekleyen sinsi tehlike

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, sertleşme problemi yaşayan ve bu nedenle doktora başvuran hastalarda ‘Venöz Yetmezlik’ probleminin atlanmaması gerektiğini söyledi. Dr. Işık, penis toplar damarındaki kapakçık yapısının bozulup işlevini kaybetmesiyle karakterize olan venöz yetmezlik rahatsızlığı görülen bazı hastalara yanlış tanı konulduğunu, gereksiz yere ilaç veya şok dalga tedavisi uygulandığını açıkladı.

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, sertleşme sorununa yol açan ve tanıda atlanabilen venöz yetmezliğin yalnızca cerrahi yollarla tedavi edilebildiğini ifade etti. Psikolojik ve çeşitli organik nedenlerin sertleşme sorununa yol açabildiğini belirten Op. Dr. Işık, "Bazı erkekler cinsel ilişki için gerekli penis sertliğine ulaştıkları halde bu sertliği devam ettiremiyor. Bu gibi bir durumda venöz yetmezlik şüphesi ortaya çıkabiliyor. Sertleşme problemi tedavisi planlanmadan önce hastaya yapılacak olan penil renkli doppler ultrasonografi ile venöz yetmezlik olup olmadığı net bir şekilde ortaya konabilir" şeklinde konuştu.

"Yanlış tedavilere karşı dikkatli olunmalı"

Damar yapısındaki ve tüp sistemindeki bozuklukların erkeklerde sertleşme problemine neden olabildiğini belirten Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, “Bu sorunun kaynağı genellikle atardamarları ve toplardamarları etkileyen problemler oluyor. Erkeklerde gördüğümüz bu sağlık sorunu, sertleşmenin sağlanamaması ve korunamaması durumu olarak gözlenebilir. Sertleşme sorununun kaynağı bazı hastalarda toplar damardaki kapakçık yapısının bozulmasıyla ortaya çıkan venöz yetmezlik rahatsızlığı olabilir. Bu hastalıkta penis içerisinde sertleşmeyi sağlayan tüplere normal bir şekilde gelen kan, toplar damardaki kaçak nedeniyle kişi herhangi bir boşalma yaşamadan vücuda geri döner” diye konuştu.

Tek Tedavi: Dorsal Ven Ligasyonu operasyonu

Venöz yetmezlik rahatsızlığının Dorsal Ven Ligasyonu ameliyatıyla tedavi edildiğini kaydeden Op. Dr. Işık, “Penis içerisinde sertleşmeyi sağlayan tüplere dolan kan, damar kaçağı nedeniyle vücuda geri gidebiliyor. Dorsal Ven Ligasyonu operasyonuyla kaçak olan damar kapatılıp kan akışı için damar kapakları sağlam olan diğer damarlar işlevsel hale getiriliyor. Böylelikle penis içerisinde sertleşmeyi sağlayan tüplerin içerisinde kan hapsolabiliyor. Sertleşme sorunu da bu şekilde tedavi edilebiliyor” dedi.

Öte yandan Op. Dr. Işık, bu rahatsızlığın orta ve üzeri yaşlarda sık olarak görüldüğünü ifade etti.