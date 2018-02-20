ERKEN SEÇİM İÇİN MİLYONLAR SAÇTILAR!

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün beklenmedik bir zamanda “hodri meydan” diyerek ülkeyi erken genel seçime götürmesi nedeniyle 8 siyasi partinin 10 Milyon TL’nin üzerinde harcama yaptığı belirtiliyor. UBP henüz harcama miktarını açıklamadı.

CTP’nin bir yoln 800 bin TL dolaylarında harcama yaptığı iddia edilirken, TDP onaylanan harcama miktarının bir milyon 14 bin TL olduğu belirtildi. YDP ise seçimde 289 bin TL harcadı.

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