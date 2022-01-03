Erman Toroğlu kendisinden 34 yaş küçük avukatıyla evlendi

Ünlü futbol yorumcusu ve eski futbolcu Erman Toroğlu, avukatı Ezgi Yavuz ile evlendi. Erman Toroğlu ile Ezgi Yavuz arasındaki yaş farkı da dikkat çekti.

Eski hakem Erman Toroğlu, avukat Ezgi Yavuz ile evlendi. Toroğlu’nun evlendiği kişinin Cihangir sokaklarında birlikte yürürken görüntülendiği Ezgi Yavuz olduğu öğrenildi. 73 yaşındaki Erman Toroğlu ile 39 yaşındaki Ezgi Yavuz arasındaki yaş farkı da dikkatlerden kaçmadı.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Toroğlu, fotoğraflarının çekildiğinden habersiz yürürken, elini tuttuğu Ezgi Yavuz’un görüntülendiklerini fark etmesini ardından eski hakemin elini bırakması dikkat çekmişti. Yavuz, Toroğlu’nu hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçerek, tek başına yürümeye başlamıştı.

2017’DE EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu’ndan 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Toroğlu’nun boşandığı eşinden iki çocuğu var.

tele1com.tr