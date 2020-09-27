‘Ermenistan’ı şiddetle kınıyoruz’

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakanlık açıklamasında; “Ermenistan’ın uluslararası hukuku ve varılan ateşkesi ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan’a karşı giriştiği sivil kayıplara da neden olan saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ateşkese rağmen saldırılarına devam eden Ermenistan’ın barışı hedef aldığı bu vahim olayla bir kez daha kanıtlanmıştır. Yaşamını yitiren Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar dileriz.” denildi.