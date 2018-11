EROĞLU, MİROĞLU İLE ÖZGÜR ANISINA MESAJ YAYIMLADI

3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, UBP eski Genel Sekreteri Salih Miroğlu ile CTP ve BKP eski Genel Başkanı Özker Özgür’ü 13. ölüm yıldönümleri nedeniyle mesaj yayımladı.

Eroğlu mesajında, Salih Miroğlu için “Aradan 13 yıl geçti ama hala hatıraları capcanlı ve aklımızda. Hala sevgisi kalbimizde ve unutmadık, unutmayacağız. Gençler onu tanımalı, bilmelidir. Doktor Salih Miroğlu siyasete girmesi için teşvik ettiğim, kabinelerimde görev verdiğim, son anına kadar hep birlikte olduğum değerli bir dostum, kardeşimdi” dedi.

Derviş Eroğlu, Miroğlu ile sol düşünceden gelmesine rağmen halka hizmet etme, devleti yaşatıp, yüceltme, Anavatan Türkiye ile ilişkileri geliştirme ortak paydasında ve UBP çatısı altında buluştuklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Ben Miroğlu’nu Ulusal Birlik Partisi’ne kazandırmaktan her zaman mutlu oldum. Ondaki insan sevgisini, vatanına, Devletine bağlılığı, birleştiriciliği, vefayı, dostluğu, şikayet etmeden hizmet etme aşkını hep takdir ettim. Ona, UBP Genel Başkan olmanın yolunu açtım. Sevgili Salih Miroğlu daha ülkemize vereceği pek çok hizmet varken birlikte gittiğimiz, kendisinin aday olduğu UBP Genel Başkanlık seçimi ilk propaganda gezisinde hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Siyasi partilerimiz ve siyasilerimizin rahmetlik Miroğlu’nun gerek Cumhuriyet Meclisi’nde ve Bakanlık görevlerinde gerekse UBP içinde izlediği tutumdan öğrenecekleri çok şey olduğuna inanıyorum.

Önemli bir tesadüfle ülkemizin önde gelen partilerinden biri olan Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin uzun yıllar Genel Başkanlığı’nı yapmış olan Özker Özgür de Salih Miroğlu ile aynı gün Hakkın Rahmeti’ne kavuşmuştur. Sayın Özgür de çeşitli konularda farklı düşünmemize rağmen Meclis’te sağlıklı diyalog kurduğum bir dostumdu. Ona da bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum.

Her zaman vurguladığım gibi kederleri ve kıvançları aynı olan, aynı Halkın, Devlet’in insanları olan bizler, bu iki acı kaybın aynı güne rastlamasından da yola çıkarak birlik-beraberliğimizi her şeyin üzerinde tutabilmeliyiz. Her iki dostumuzu da rahmet ve özlemle anıyorum.”