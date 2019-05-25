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EROİNLE YAKALANDILAR!

EROİNLE YAKALANDILAR!

2 genç tutuklandı!

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Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyon sonucundan H.K (E-23) ile Y.E.Ç (E-23), eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundurmaktan tutuklandı.  Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Çamlık Sokak üzerinde H.K.(E-22)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Yürütülen ileri soruşturmada H.K.’nin, Y.E.Ç.(E-23) ile birlikte kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 5 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve zanlılar tutuklandı.  

 

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