EROİNLE YAKALANDILAR!

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyon sonucundan H.K (E-23) ile Y.E.Ç (E-23), eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundurmaktan tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Çamlık Sokak üzerinde H.K.(E-22)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Yürütülen ileri soruşturmada H.K.’nin, Y.E.Ç.(E-23) ile birlikte kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 5 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve zanlılar tutuklandı.



