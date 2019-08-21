ERSOY KKTC'YE GELİYOR

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret için bu akşam KKTC’ye geliyor.

TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ersoy yarın saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile saat 11.00’de ise Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile bir araya gelecek.

Konuk bakan daha sonra Lefkoşa Surlariçi’nde müzeye dönüştürülen Alparslan Türkeş’in evini de ziyaret edecek.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, akşam saatlerinde adadan ayrılacak.