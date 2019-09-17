Ersun Yanal: Hatalı goller olabilir, hedefimiz oyunu bırakmamak

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 yenildikleri Alanyaspor maçı sonrası yenilen hatalı gollerle ilgili olarak, "Hatalı goller olabilir ama oyunu bırakmamak bizim hedefimiz. Bu şekilde de devam edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçındaki bireysel hatalara vurgu yaptı. Yanal, hedeflerinin oyunu sonuna kadar bırakmamak olduğunu belirtti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3-1'lik skorla kaybetti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal maçı değerlendirdi.

Bireysel hatalarla yedikleri gollere dikkat çeken Ersun Yanal, ''Bireysel hatalardan kaybettiğimiz oyunu, geçen hafta bireysel hatalardan kazanamadık. Ancak önemli olan duruş. Hatalar olacak fakat hataların karşısında duruşumuz değişmeyecek. Başta da söylediğim gibi bahanemiz yok.'' şeklinde konuştu.

"HATALI GOLLER OLABİLİR AMA OYUNU BIRAKMAMAK BİZİM HEDEFİMİZ"

''Oyunu önde götürürken %70 civarında topla oynuyorduk. Sonra duraklamada bireysel hata sonucu bir gol yedik. Hatalı goller olabilir ama oyunu bırakmamak bizim hedefimiz. Bu şekilde de devam edeceğiz. Bugün sahada bu takım var. Uzun bir maratonda yarışacağız. Takımdaki herkese ihtiyacımız olacak. Önemli olan bir karakter ortaya koymak. Bırakmadan karakterli bir şekilde sonuna kadar devam etmeliyiz. Stoper konusu: Uzun bir süreç var ve bu uzun süreçte her şey yerine oturacaktır.''