Ersun Yanal'dan flaş karar!

Samandıra’da sevgi ortamını yeniden oluşturmak isteyen Ersun Yanal, kadro dışı olan Volkan, Ozan, Aatif ve Dirar’a ikinci bir şans verecek.

Fenerbahçe'nin pazartesi günü BB Erzurumspor ile oynayacağı maçta takımın başında olması beklenen Ersun Yanal'ın ilk iş olarak kadro dışı bırakılan 4 futbolcuyu yeniden Samandıra'ya çağıracağı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Samandıra'da sevgi ortamını yeniden sağlamak için herkese bir şans daha verilmesini istediği bildirildi. F.Bahçe'de kaptan Volkan Demirel, Ozan Tufan, Aatif ve Nabil Dirar, Ekim ayından bu yana çalışmalarını Dereağzı'nda sürdürüyor. Yönetimden olumlu dönüş alan 56 yaşındaki teknik adamın, göreve gelir gelmez oyunculara kararını bildirmesi bekleniyor.

HEDEF AVRUPA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ayrıca devre arası kampını çok önemsiyor. Takımın hem mental hem fiziksel olarak yeniden kendine gelebilmesi için moral seviyesini yukarı çekmeyi hedefliyor. Tecrübeli hoca, devre arası kampında takıma Avrupa kupalarına katılma hedefini koyarak oyuncuları bu yönde motive edeceği gelen bilgiler arasında.