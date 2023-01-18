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  3. Ertuğruloğlu: BM kriz yaratma eylemi içerisinde
Ertuğruloğlu: BM kriz yaratma eylemi içerisinde

Ertuğruloğlu: BM kriz yaratma eylemi içerisinde

Ertuğruloğlu: BM kriz yaratma eylemi içerisinde

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Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Çetinkaya-Taksim Sahası’nda tel çalışması başlattı...

BM’nin çalışması, eski eserlere tahribat da yaratıyor...

BM’nin başlattığı çalışmayı BRT’ye değerlendiren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “BM kriz yaratma eylemi içerisinde, sahamızı kimseye yedirecek değiliz” vurgusu yaptı...

Ertuğruloğlu, “BM, yapmakta olduğu yanlıştan süratle geri dönmelidir. Yapılan yanlışı hazmedip, oturacak değiliz” dedi.

Taksim Çetinkaya Sahası

Ertuğruloğlu: BM kriz yaratma eylemi içerisinde

Ertuğruloğlu: Stewart’ın adaya gelmesini bekliyoruz

Ertuğruloğlu: BM yanlıştan süratle geri dönmelidir

BRT

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