ERTUĞRULOĞLU'NDAN CEVAP GELDİ!

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, T&T Direktörü Emrullah Turanlı’ya cevap verdi. Ertuğruloğlu, bakanken ortaya koyduğu talebe sahip çıktı, kendisini yalnız bırakanları eleştirdi, hükümetteki arkadaşlarını uyardı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, T&T Airport büyük ortağı Taşyapı’nın sahibi Emrullah Turanlı’nın yaptığı açıklamaların bir algı operasyonu olduğu ve bazı çevrelerin asıl konuyu hasır altı etmek adına değişik konuları ileriye sürdüğünü kaydetti.

Ertuğruloğlu, şahsına yönelik yapılan bu algı operasyonların gerçek amacının; Ercan Havalimanı inşaatını yapan şirketin denetimden kaçması ve üzerine düşen ödemeleri yapmaması olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ercan Havalimanı konusunda Emrullah Turanlı’nın açıklamalarına karşın Havadis Gazetesi Yazı İşleri Sorumlusu Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Tüm çalışmalarını ve temaslarını ihale şartnamesi ve sözleşmesine göre yaptığını vurgulayan Ertuğruloğlu, sözleşme dışında hiçbir adım atmadığını kaydetti.

Ercan Havalimanı inşaatındaki kontrolörlük hizmetinin nasıl yapılacağının da sözleşmede açıkça yer aldığını ifade eden Ertuğruloğlu, “Ercan’da şu anda önemli olan; devletin ve halkın malı olan Ercan Havalimanı’nın bir an önce gerçek bir denetim sürecinden geçerek halkın hizmetine kazandırılmasıdır” dedi.

İşte Hüseyin Ekmekçi ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu arasındaki telefon görüşmesi:

Hüseyin Ekmekçi: Sayın bakan, Emrullah Turanlı’nın iddiaları ile ilgili neler söyleyeceksiniz?

Tahsin Ertuğruloğlu: Tahsin Ertuğruloğlu rüşvet istedi şeklinde bir haber çıkınca ne kadar doğru bir gazetecilik yapıldı?

Hüseyin Ekmekçi: Haberde sizin rüşvet istediğiniz gibi bir şey yazmıyor. Sizin odanızda, Ömer Elmas bu parayı talep etti işeklinde bir ifade var.

Tahsin Ertuğruloğlu: Haberin altını okursanız görürsünüz Ömer’i. Haberin önünü okursanız Turanlıyla beni görürsünüz.

Hüseyin Ekmekçi: Bir gün önce siz çıkıp Meclis’te konuştunuz. Gazetemizde yer aldı. Bunun üzerine de cevap hakkını kullandı sayın Turanlı. Şimdi de sizin görüşlerinizi soruyoruz.

Ertuğruloğlu: Ben Emrullah Turanlı ile ilgili kaç zamandır konuşuyorum. Ombudsmanın saldırısıyla beraber kaç defadır konuştum. Özellikle medyada ne kadar algılayan insan var merak ederim. Hade ombudsman anlamamayı tercih eder. Siz de mi anlamıyorsunuz?

Hüseyin Ekmekçi: Sayın bakan, Ömer Elmas kimdir? Neden sizin yanınızda bu parayı istedi? Neye dayanarak istedi, evet halen daha ben de anlamadım. Belli ki kimse anlamadı.

Ertuğruloğlu: Ercan İhalesi Şartnamesi’nde yazan bir mükellefiyettir bu. Ercan İhalesi’ni kazandıktan sonra imzaladığı sözleşme gereği müşavir firmaya ödenmesi gereken miktar bu. Emrullah Turanlı’dan açıktan para isteyen birisi yoktur.

Hüseyin Ekmekçi: Neden bu firma? Neden Ömer Elmas? Neden başka bir firma değil?

Ertuğruloğlu: Ömer Elmas’ı ben tanımazdım. Ömer Elmas diye bu arkadaşı bana, Ankara’dan yardım istediğim arkadaşlar gönderdi, öyle tanıdım. Ben Emrullah Turanlı ile bu konuda yalnız başıma baş edemeyeceğimi gördüğüm için yardım istedim Türkiye’den. Bana başarılı bir avukat diye Ömer Elmas’ı yolladılar.

Ve beraber yaptığımız toplantıda Emrullah Turanlı’ya Ercan İhalesi Şartnamesi ve Ana Sözleşmesi gereği ödemesi gereken sözleşme mükellefiyetinden bahsedildi. Ama öyle bir şekilde lanse ediyor Turanlı ve basın da bu oyuna geliyor sanki istenmemesi gereken, talep edilmemesi gereken bir para isteniyor kendisinden. Sanki mağdur durumda kendisi ve reddetti. Nasıl reddetti iki kez de ödeme yaptı.

Hüseyin Ekmekçi: Ben halen daha anlamıyorum. Neden Ömer Elmas neden bu avukat? Bu avukatın havaalanı denetim uzmanlığı nedir? Neden bu konuda KKTC hükümeti yeterli bir firma için ihaleye çıkmadı da Ömer Elmas bu işi yapacaktı?

Ertuğruloğlu: Hakikaten ya anlamaya niyetiniz yok. Devletin ödemeyeceği bir mükellefiyetten bahsediyoruz. Devlet ödemeyecek bir kuruş. İhale Şartnamesi ve Sözleşme gereği. Merkez İhale Komisyonu’nda ihaleye çıkılacak bir konu yok. Bunu elli defadır anlatırım halen kimse anlamaz.

Gidin Birikim Özgür’e (dönemin Maliye Bakanı) sorun o zaman.

Devletin ödememesi gereken ve hiçbir mükellefiyeti olmayan bir mecburiyette Merkezi İhale Komisyonu nasıl bir ihaleye çıkacak?

Sayıştay Başkanı’na da sordum o günlerde. Sizin ne rolünüz var dedim onlar da ‘hiçbir rolümüz yoktur’ dedi. Bu devlet harcaması değil.

Halen daha Ombudsman da anlamamakta ısrar eder çünkü maksat Tahsin Ertuğruloğlu’nu kötülemektir. Emrullah Turanlı doğruları söyler, Tahsin Ertuğruloğlu yalan söyler.

Hüseyin Ekmekçi: Mevcut Bayındırlık Ulaştırma Bakanı da sizinle aynı fikirde değil. Başbakan da sizinle aynı fikirde değil.

Ertuğruloğlu: Gidip o zaman mevcut Ulaştırma Bakanı’nı sorgulayın. Başbakanın benim söylediğimin tersine bir demeç verdiğimi duymadım.

Hüseyin Ekmekçi: Destek veren bir beyanatı da yoktur.

Ertuğruloğlu: Gidin ona sorun o zaman ‘siz aynı görüşte misiniz’ diye. Benim kimseden çekindiğim yok. Gizli saklı bir iş yaptığım da yok. Defalarca Meclis kürsüsünden, komitelerde belgeleriyle ortaya çıkardım. Her şey açık seçik nettir. Halen daha başka oyun oynamaya, algı operasyonu yapmaya hevesli insanlar varsa bunun sorgulanması gerekir.

Tahsin kolay hedef. Vur Tahsin’e çünkü bir takım çıkar odaklarının çıkarlarına çomak sokuyor. Alışıla gelmiş hırsızlıklara engel olmaya çalışıyor.

Hüseyin Ekmekçi: Mesela sayın bakan?

Ertuğruloğlu: Ercan Havalimanı İhalesi’nden sonra 3 yıl hiçbir iş yapılmamasının sorgulanmasını neden yapmadınız siz? Ne oldu yani? Ben gelip bu işe başladığımda bu işi bitirelim, bu havaalanını bitirelim diye olayı hareketlendirmeye çalıştığımda, Şartname ve Sözleşme gereği de Emrullah Turanlı’yı hiç yapmak istemediği işleri yapmaya zorlayınca yani hem denetlenecek hem de denetlenmenin parasını da ödeyecek, bunu yapmaya çalıştığım anda bütün mekanizma Tahsin Ertuğruloğlu’nun aleyhine döndü. Ama işin gerçeğini görmek isteyen kimse yok.

Hüseyin Ekmekçi: Nedir işin gerçeği?

Ertuğruloğlu: Ercan Havaalanı şu an denetimsiz yapılıyor. Emrullah Turanlı yapması gereken işleri yapmadı, devletin araziyi eksik ve bölük pörçük vermiş olmasını fırsat olarak kullandı. Hiçbir yatırım yapmadan oradan kat kat para kazandı.

Bu arada da bence hiç niyeti yoktu havaalanını bitirmeye müşteri arardı İstanbul’da. Ortağı ile kavgalı mahkemelik. Bu arada çıktı bir bakan ‘emret bakanım maddi manevi ne istersen’ diye bütün olta atmalarına cevap vermeyen ‘hiçbir şey istemiyorum. Ercan Havaalanı’nı bitirin’ diyen bir bakan. Ama bunun gereklerini yerine getirmeyen bir işadamı var.

Hüseyin Ekmekçi: Turanlı size açıktan para mı teklif etti? Bunu mu ima edersiniz?

Ertuğruloğlu: Ben sana soru sorarım. ‘Emret bakanım maddi manevi ne istersen’ diyen bir adam ne demek ister.

Hüseyin Ekmekçi: Sizce?

Ertuğruloğlu: Neyse. Bu konuyu canlı tutup Tahsin Ertuğruloğlu’nu şaibelendirmeye heveslenenlerin oyununa geliniyor. Ve öyle bir durum ki cevap verseniz vay vermeseniz vay.

Hüseyin Ekmekçi: Siz medyayı suçluyorsunuz ama sizin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanınız kürsüye çıkıp siz tartıştınız. Bizim böyle bir gündemimiz yoktu.

Ertuğruloğlu: Ercan ile ilgili bir gündeminiz olması gerekir ama doğru perspektifte.

Hüseyin Ekmekçi: Elbette. Havadis arşivleri de oradadır zaten. Biz bunların hepsini yazdık. Ta başından beridir, tüm tarafların görüşlerini yazıyoruz zaten…

Ertuğruloğlu: Emrullah Turanlı’nın müşavir firmayı ödeme zorunluluğu var mı yok mu böyle bir detay bir yerde yok. Kimse buraya odaklanmıyor.

Hüseyin Ekmekçi: Ombudsman diyor ki yoktur böyle bir mükellefiyeti.

Ertuğruloğlu: Tamam işte ben onun hukukçuluğunu sorgularım o zaman.

Hüseyin Ekmekçi: Siz bu konuyu hükümet içerisinde ileriye götürecek misiniz? Yalnız kaldığınızı görüyorum.

Ertuğruloğlu: Ben bütün hayatım boyunca siyasi kavgalarımda yalnız kaldım. İlk kez değil bu.

Ekmekçi: Türkiye’de kimlerden yardım istediniz de Ömer Elmas geldi?

Ertuğruloğlu: Neyse Hüseyin. Sizin odaklanmak istediğiniz konular başka konular. İşin özü ile ilgili ilgilenmeye hiç niyetiniz yok. Emrullah Turanlı’nın oyununa gelip sürekli konuyu gündemde tutup başka başka başlıklar açılmaya çalışılmasına onay verecek değilim.

Burada söz konusu olan Ercan İhalesi’dir. Ercan İhalesi’nde yapılması gerekenin yapılıp yapılmadığıdır. Ve Emrullah Turanlı’nın mükellefiyetlerini yerine getirip getirmediğidir. Dikkatten kaçınılıyor.

Hüseyin Ekmekçi: Benim gördüğüm kabine de şu anda sizi yalnız bırakır. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Ertuğruloğlu: Yalnız bırakır bırakmaz. UBP Meclis Grubu beni destekleyen açıklama yaptığında da ‘e tabi kendi adamlarıdır destekleyecekler’ diyeceksiniz. Bana göre konu olmaması gereken detaylarla meşgul oluyoruz. Esas konu dikkatten kaçınılıyor.

Ben yalnız kalmaya alışkınım. Çekinmem da yalnız kalmaktan. Sonuna kadar da mücadelemi veririm. Yıllardır böyle yaşıyorum.

Bu konuyu gündeme getiren merkezcikler bunun sürekli canlı kalmasını arzulayan merkezlerdir. Ne kadar canlı kalırsa o kadar tartışılacak ve akıllarınca Tahsin Ertuğruloğlu’nu korkutmak isteyecekler.

Hüseyin Ekmekçi: Bu bahsettiğin merkezler içinde kabinedekiler de var herhalde? Bu konuşmalarda ben böyle anlıyorum.

Havadis

Ertuğruloğlu: Var veya yok onu bilemem. Benim için önemli değil, ben zamanında Derviş Eroğlu ile de problem yaşadım. Kabine içerisinde başbakanımdı. Problem yaşayacaksam yaşayacağım. Yeter ki ben doğru yaptığıma inanayım.