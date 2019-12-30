ERÜLKÜ SÜPERMARKETTE HIRSIZLIK!
2 kişi tutuklandı!
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Polis Basın Bülteni’ne göre, 27-29 Aralık tarihleri arasında Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’e müşteri olarak giden A.E.E. (E-24) ve M.O. (E-20) içki reyonundan aldıkları muhtelif markalarda 8 şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı. Söz konusu şahıslar tutuklandı.
Etiketler : Erülkü Süpermarket, hırsızlık, tutuklanma
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