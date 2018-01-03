EŞ ŞİDDETİNDEN KAÇIP SEFALETE MAHKUM OLDULAR!

Eş şiddetinden kaçan aynı adamla imam nikahlı iki kadın, beş çocukları ile birlikte Mağusa’da tek oda bir eve sığındı. Yedi kişi sefalet içinde bir yaşam sürüyor

Hasan DÜZGÜN

Türkiye’de iki kadın ile imam nikahı kıyıp, beş çocuk sahibi olan baba Abdullah Sabancı’dan kaçarak KKTC’ye gelen iki eş ve beş çocuk sahipsiz kaldı. İmam nikahlı ile Sabancı’nın yanında yaşayan iki kadından biri de dört aylık hamile.

Bir yakınlarının yanına sığınan iki anne ve beş çocuk kötü günler geçirirken, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan aile fertleri, baba Abdullah Sabancı’dan kaçarak KKTC’ye sığındı.

Mağusa’da kendilerine yardımcı olan bir aile tarafından sağlanan tek odalı bir evde yaşayan yedi kişi, ciddi mali sıkıntılarla boğuşuyor.

Ailenin tek geçim kaynağı, 9 yaşındaki en büyük çocuk Muharrem Sabancı’nın geceleri meyhane meyhane gezerek, içkili ortamlarda sattığı güller.

Yaşıtları gibi okula gidemeyen, eğitim alamayan çocuklar ciddi bir mağduriyet yaşarken, her iki anne de, “Mecburen kaçıp Kıbrıs’a gedik, çünkü babaları KKTC’ye giriş yapamıyor. Buraya kaçmak, bizim için kurtuluş oldu ama, büyük zorluklar yaşıyoruz” dedi.

10 yaşında, tüm yük omuzunda

İki ay önce annesiyle birlikte KKTC’ye gelen 9 yaşındaki Muharrem Sabancı, yaşıtlarının okula gittiği saatlerde Mağusa sokaklarında gül ve mendil satıyor. Annesi, babasının ikinci eşi ve dört kardeşiyle birlikte zor şartlarda bir evde yaşayan Muharrem, ailesinin tek geçim kaynağı. Mustafa ve kardeşleri kendi yaşıtları gibi okumak istiyor

Evdeki kadınlar işlemiyor

Kısa süre önce şiddetten kaçarak Kıbrıs’a gelen ve Mağusa’ya yerleşen aile , geçim sıkıntısı çekiyor. Evde bulunan iki anne de çalışacak bir iş bulamadı. Eve tek geliri küçük Mustafa gül satarak sağlıyor. Anneler çalışabilecekleri bir iş istiyor

Çocuklar, sağlıksız koşullarda yaşıyorlar

Maddi güçlükler içerisinde yaşayan aile bir göz oda da sağlıksız koşullarda yaşıyor. Küçük Muharrem’in gül satarak kazandığı parayla geçinen aile fertleri yardıma muhtaç. Çocuklar sağlıksız koşullarda yaşamak zorunda.

Havadis