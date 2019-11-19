'Eşcinselim tek kişilik hücreye atın!'

Sık sık toplumu ve siyasileri aşağılamasıyla gündeme gelen modacı Barbaros Şansal yine bir skandal ile mahkemelik oldu.

Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Şansal hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Daha öncede "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanarak tutuklanan modacı Barbaros Şansal bu kez TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hakaret edince davalık oldu.

VATANDAŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı vatandaşlar tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edilen Barbaros Şansal hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları inceleme altına alınan modacının paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret ve küçük düşürücü ifadeler kullanıldığı tespit edildi.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Yürütülen soruşturma sonunda Barbaros Şansal hakkında 'Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak olan modacı önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

'EŞCİNSELİM TEK KİŞİLİK HÜCREYE ATIN'

Reina saldırısı sonrası sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kıbrıs'tan sınır dışı edilerek getirildiği Türkiye'de gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Modacı Barbaros Şansal, 58 gün kaldığı cezaevinde eşcinsel olduğunu beyan ederek tek kişilik hücrede kalmak istediğini ifade etmişti.