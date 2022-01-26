Esentepe’de soygun 3 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor.

Polis bültenine göre,Esentepe’de soygun ve uyuşturucu madde tasarrufu nedeniyle 3 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor.

24 Ocak’ta 01.30’da gerçekleşen olayda, Ikechukwu Chukwuebuka Jerrydim’in kaldığı ikametgahın açık penceresinden içeriye giren M.T.(E-33), H.S.(E-24) ve B.C.Ş.(E-24), kapalı ve kilitli üç odanın kapısını tekme vurup kırmak suretiyle kasti hasara uğrattıktan sonra, Eunıce Nyamandi’nin elinde tuttuğu cep telefonunu tehdit ve zorla alıp, kendilerine olan borcunu ödemesi ve konunun polise yansımaması konusunda Nyamandi’ye şiddet tehdidinde bulunup ikametgahtan ayrıldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma kapsamında meselede zanlı M.T. (E-33), H.S. (E-24) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.F.(K-28) tutuklandı; B.C.Ş. ise aranıyor.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada zanlı M.T.nin Bostancı’daki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 14 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.